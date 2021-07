Oggi vogliamo raccontarvi una storia e mostrarvi un video che vi commuoverà e non poco. I protagonisti sono una gallina molto tenera e 8 cuccioli di cane appena nati. L’istinto materno della volatile, l’ha portata a vestire i panni di una madre adottiva semplicemente perfetta. Non ci credete? Leggete l’articolo e guardate il video per credere.

Uno degli istinti più reconditi che le femmine di qualsiasi specie hanno dentro di loro, è senza dubbio quello materno. Per un esemplare femmina, che sia umano o animale, proteggere i bambini o i cuccioli appena nati diventa automaticamente una vera e propria missione.

L’episodio che vi vogliamo raccontare e mostrare ne è la chiara dimostrazione.

La vicenda è accaduta in Spagna ma, come ne sono facilmente intuibili i motivi, ha fatto rapidamente il giro di tutto il mondo. Migliaia di utenti da ogni parte del globo sono rimasti affascinati da queste tenere immagini e le hanno condivise moltissime volte.

Nella fattoria della signora Francisca Teixeira, nelle scorse settimane, è avvenuto un evento molto lieto. La cagnolina Joaquina ha dato alla luce 8 fantastici cuccioli. Come luogo preferito in cui partorire e allattare i bambini, la cagnetta ha scelto un angolo all’interno del pollaio.

Il bellissimo gesto della gallina

Invece che innervosirsi e cacciare via i suoi ospiti, una gallina della fattoria ha deciso, oppure le è venuto spontaneo, di accogliere i cagnolini come se fossero parte della sua famiglia.

Il volatile ha stretto un legame fantastico soprattutto con gli 8 cuccioli. Ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più a loro, finché alla fine non ha iniziato addirittura a proteggerli e coccolarli come una vera mamma adottiva. Donna Francisca, ha detto:

Ero scioccata! Non avevo mai visto una cosa del genere e ne ero entusiasta. Lei si mette lì e li cura come se fossero figli suoi. Anche Joaquina ha accettato ben volentieri l’aiuto di quella speciale tata.

Nel video è possibile vedere come la gallina protegge i cuccioli e li scalda sotto le sue ali. Si preoccupa anche di pulirli per bene con il suo becco, facendo molta attenzione a non ferirli.

Se vi è piaciuta questa storia, condividetela con i vostri amici. Siamo sicuri che vi ringrazieranno.