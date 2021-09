Il miracolo della vita è stato recentemente in grado di regalare a tutti noi un racconto che alimenta le speranze di chiunque. Dai fattori australiani, qualche tempo fa, hanno dovuto assistere le capre della propria tenuta durante il parto degli agnellini. Tra tutti i neonati, ce n’è stato uno, chiamato poi Wally, che aveva qualcosa di diverso da tutti gli altri suoi fratellini.

Ben e Sarah Pohlner sono una coppia originaria di Virginia, in Australia, che gestisce una piccola e molto graziosa fattoria autosufficiente che, di tanto in tanto, riesce a vendere anche tutti i prodotti che nascono nell’orto.

Invece di utilizzare fertilizzanti e composti chimici strani, Ben e Sarah usano delle graziose caprette per ripulire l’orto da tutte le erbacce che crescono intorno agli ortaggi.

La dolci caprette svolgono un lavoro davvero eccezionale. Mangiano tutti gli scarti e lasciano crescere e prosperare tutte le piantine sane.

Ultimamente, alcune delle capre erano in dolce attesa e tutti, alla fattoria, si preparavano alla nascita degli agnellini.

Sarah, oltre che la contadina, svolge il lavoro di ostetrica presso un ospedale della zona, quindi era convinta di riuscire a gestire da sola i parti delle sue caprette. Ed effettivamente così è stato. Solo che durante la nascita degli agnellini è capitata una cosa alquanto insolita.

Una delle capre aveva appena dato alla luce un agnellino forte e sano. Improvvisamente, Sarah, ha voltato lo sguardo verso terra e ha visto che qualcosa si muoveva.

Ero convinta che quel cumulo a terra fosse un pezzo di placenta, ma quando ho visto che si muoveva, ho capito che c’era qualcosa che non andava.

Quella che sembrava pelle morta, in realtà nascondeva un agnellino minuscolo. Era grande quanto una lattina di cola.

Un agnello normale appena nato pesa intorno agli 11 kg. Lui pesava soltanto 2 kg. Non aveva mai visto una cosa del genere. Dubitavo che potesse sopravvivere alla prima notte, ma non potevo lasciarlo morire così. Quindi l’ho portato in casa e mi sono presa cura di lui.