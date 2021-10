Quando l'agente Benett ha apetrto la busta e ha visto per la prima volta Lennie, il suo cuore è andato letteralmente in frantumi

Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di un minuscolo gattino, rinominato poi Lennie, che è stato trovato in fin di vita da un poliziotto. L’agente Benett aveva ricevuto una telefonata che lo avvisava di un sacchetto di plastica sospetto in un parco e si è subito precipitato a vedere. Ciò che si è trovato davanti, lo ha scosso fortemente.

Questo non è certo il primo caso di abbandono o maltrattamento che vi raccontiamo e, purtroppo, non sarà nemmeno l’ultimo. La verità è che questo mondo è pieno di persone meschine che non apprezzano il dono della vita e decidono di sfogare i propri malesseri nei poveri animali innocenti.

Fortunatamente, lo stesso mondo è pieno anche di persone gentili che si battono notte e giorno pur di regalare a queste creature indifese un futuro migliore di quello che gli avevano riservato i loro ex proprietari.

In questa storia di cattivo ce n’è solo uno, mentre di buoni, per fortuna, ce ne sono diversi.

Il primo a dimostrare di avere un cuore gentile è stato un passante che, accortosi di un sacchetto di plastica a terra che si muoveva, nel bel mezzo di un parco, ha deciso di contattare la stazione di Polizia locale.

L’agente Benett, che si trovava in pattuglia quella notte, ha deciso di andare subito a controllare. Giunto sul posto, ha aperto quella busta e si è accorto che all’interno c’era un gattino molto piccolo e molto malato che stava per morire.

La nuova vita di Lennie

Qualcuno aveva chiuso quel gattino nella busta e lo aveva gettato via, condannandolo ad una morte praticamente certa. Rendendosi conto della gravità della situazione, il poliziotto lo ha subito caricato in auto e lo ha portato nello studio di un veterinario.

Il dottore ha fatto delle analisi e ha capito quanto grave fosse la sua condizione. Aveva le pulci, gli occhietti malati e una zampa fratturata. Non sarebbe stato facile salvargli la vita, ma né il dottore, né il gattino avevano intenzione di gettare la spugna.

Dopo alcune settimane, Lennie si è ripreso quasi del tutto. Ha trovato una casa temporanea e si sta impegnando al massimo per tornare alla migliore forma possibile.

Tutti, volontari e veterinario compresi, sono convinti che avrà la sua seconda possibilità di essere felice.