La strana storia di Maddie e la sua incredibile trasformazione

Maddie è una cucciola di pit bull, che ha avuto una storia molto particolare. Un uomo un giorno, l’ha consegnata ad una donna, che stava passeggiando nel parco di Brooklyn, dicendo che l’aveva trovata abbandonata vicino un albero. Subito dopo è sparito nel nulla.

La signora è rimasta sconvolta, ma ovviamente non poteva far finta di nulla e visto che lei non poteva fare molto per lei, ha chiamato subito l’associazione che aiuta gli animali in difficoltà della città, Mr Bones & Co.

La volontaria Ellie Frank è andata subito sul posto, poiché è rimasta sconvolta da quella vicenda. Appena ha conosciuto Maddie, però, ha notato che aveva qualcosa di diverso.

La cucciola era aggressiva ed era anche molto spaventata. La ragazza ha immediatamente capito che era stata addestrata per combattere.

Lei non poteva tenerla in quelle condizioni. Così, ha chiamato una sua amica Suze Cullinan, che è un’addestratrice e l’ha portata subito da lei, per cercare di aiutarla.

La donna, ha lavorato molto con Maddie, ma già dopo diverse settimane sono iniziati ad arrivare i primi miglioramenti. Nel giro di un mese era un cane totalmente diverso, infatti quando Ellie è andata a trovarla, è rimasta stupita. Era dolce e gentile, non era più aggressiva.

Quando la cucciola ha visto la sua amica volontaria, ha iniziato a baciarla ed a saltarle addosso. Non riusciva proprio a trattenere la sua eccitazione. Da quel momento le due, sono diventate praticamente inseparabili. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Ellie ha deciso di adottare Maddie ed ora l’aiuta ad addestrare tutti i cani, per riuscire a trovare delle famiglie perfette anche per loro. La cagnolina ha avuto una trasformazione incredibile e vederla è oggi, è meraviglioso.

Questa storia dovrebbe essere l’ennesima dimostrazione per far capire a tutti, che un cane cresce in base a come viene educato. Condividete il nostro messaggio con i vostri amici.

