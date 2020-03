Non ha mai conosciuto l’amore, la triste storia di Buster Non ha mai conosciuto l'amore, la triste storia di Buster ed il suo bellissimo lieto fine

In questi ultimi anni, sono nate molte associazioni che cercano di aiutare, quanti più animali possibili. Questo perché, molto spesso sono costretti a subire molte crudeltà. Oggi, per esempio abbiamo deciso di parlarvi della storia di Buster, un dolcissimo cagnolino, che non ha avuto un inizio di vita molto bello.

E’ stato adottato da quelli che dovevano essere i suoi amici umani, quando aveva pochi mesi e da quel momento, nulla è stato come credeva.

Lo hanno messo in un giardino, con una catena intorno al collo ed una cuccia. Nessuno si curava di lui o di passare del tempo a farlo correre o giocare.

In più, quella catena, gli ha anche procurato delle ferite, che per il cucciolo sono state molto dolorose. I volontari di PETA, quando sono venuti a conoscenza delle sue condizioni, sono andati subito a vederlo, ma per loro è stato davvero drammatico.

Nessun animale dovrebbe mai essere trattato in quel modo. Sono andati dalla sua famiglia e gli hanno chiesto di poterlo prendere. Quelle persone, non riuscivano a capire, ma alla fine hanno accettato, poiché non volevano più tenerlo.

I ragazzi, lo hanno portato subito nel loro rifugio ed insieme al medico, hanno fatto il possibile per farlo guarire. Sono riusciti a trovargli anche una nuova amica umana, disposta a donargli l’amore e le cure di cui aveva bisogno.

Buster, a causa di quello che ha subito, ha riportato diverse complicazioni. Una di questa è proprio che in alcune zone del suo corpo, la pelliccia non ricrescerà mai. Nonostante questo, quando la donna è riuscita a vederlo per la prima volta, non è riuscita a trattenere l’eccitazione ed è scoppiata in lacrime. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Oggi, grazie alla sua nuova amica umana, sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno ed felice e soddisfatto della seconda possibilità di vita che ha avuto.

Nessun animale, dovrebbe mai subire tutto questo…

