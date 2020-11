Una vicenda incredibile è stata resa pubblica su i social negli ultimi giorni. Winston un piccolo bassotto, ha salvato la vita del suo fratellino a quattro zampe Mijo, dall’attacco di un leone. Tutti sono rimasti stupiti dal suo gesto eroico ed infatti è presto diventato virale sul web.

CREDIT: 9NEWS

Il dramma è avvenuto poche settimane fa. I due cani vivono nella stessa casa ed i loro amici umani, ogni giorno fanno il possibile per farli sentire protetti ed al sicuro.

Tra loro è nato un legame davvero speciale. Sono inseparabili e cercano sempre di proteggersi da tutti i pericoli che incontrano.

Nella giornata in cui è avvenuta la vicenda, i due cagnolini erano usciti per fare la loro solita passeggiata di routine. Erano soli, ma lo facevano molto spesso. Infatti la loro famiglia non era affatto preoccupata.

Dietro l’abitazione, c’è una montagna, ma loro conoscevano molto bene il posto e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito. All’improvviso però, un leone di montagna li ha attaccati.

Ancora non è chiaro come sia accaduto, ma l’animale ha preso Mijo in bocca e non aveva intenzione di lasciarlo andare. Winston ha capito in fretta la gravità della situazione ed ha affrontato tempestivamente il leone, per salvare il suo amato amico a quattro zampe.

L’eroico salvataggio di Winston

Gli ha abbaiato contro e grazie alla sua insistenza, è riuscito a salvargli la vita. I loro amici umani quando hanno sentito la confusione sono andati subito a controllare ed hanno scoperto tutto ciò che era accaduto.

Purtroppo Mijo a causa di quel terribile attacco, ha perso un occhio ed il medico lo ha dovuto sottoporre ad una delicata operazione. Per riuscire a pagare tutte le sue spese mediche, hanno avviato una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Winston nonostante il grande spavento non ha riportato conseguenze gravi. Infatti sta bene ed ora sta facendo il possibile per stare vicino al suo fratellino a quattro zampe, che ha bisogno di cure e di amore.