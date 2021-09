La clip diventata virale del piccolo Killian: il cane ogni notte gira per le stanze per controllare i bambini

Killian è un cane molto dolce che è stato adottato dalla sua famiglia ormai molto tempo fa. Tuttavia, negli ultimi giorni la sua amica umana ha scoperto che ogni notte gira per la casa, per controllare i suoi 3 bambini che dormono. La donna ovviamente si è commossa.

CREDIT: INSTAGRAM

Una vicenda davvero bellissima che dimostra ancora una volta l’importanza di avere un amico a quattro zampe nella propria abitazione.

Kelly Rottet ha deciso di adottare il suo cucciolo da un rifugio locale. Il suo scopo era quello di far crescere i suoi piccoli con l’amore di un animale. Voleva aiutarli anche a capirne l’importanza.

Con il passare del tempo il cane ed i suoi bambini sono diventati inseparabili. Infatti amano passare molto tempo insieme a giocare e a divertirsi. In più i loro genitori sono felici quando vedono che stanno bene e che sono sereni.

CREDIT: INSTAGRAM

La giovane madre una sera però, si è resa conto che il suo cucciolo non dorme molto. Ama girare per le stanze. Inizialmente non riusciva a capire il motivo ed è per questo che ha deciso di mettere una telecamere di sorveglianza.

Da queste immagini è venuta fuori una verità che l’ha sorpresa. La donna non avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere.

La clip diventata virale del piccolo Killian

CREDIT: INSTAGRAM

Kelly ha scoperto che il suo cane ogni notte non dorme molto. Questo perché deve girare per tutte le stanza a controllare che i piccoli stiano bene e che non abbiano bisogno di lui.

In molti si sono commossi nel vedere questa clip, perché ha dimostrato ancora una volta che il legame che gli animali ed i bambini possono instaurare, è davvero speciale. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

È stata proprio la mamma a volerlo pubblicare sui social. Voleva far vedere a tutti l’importanza di un animale per i bimbi. Vedere ciò che accade in questa abitazione è davvero bellissimo.