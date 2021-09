Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una clip che ha conquistato i cuori di migliaia di persone. Il protagonista è un dolce cucciolo di boxer che ha iniziato ad imitare un coniglio con pochi mesi di vita. Vederli ha stupito tutti ed infatti, il video ha ottenuto tante visualizzazioni in poche ore.

CREDIT: YOUTUBE

Come negli animali, anche gli esseri umani cercano di imitare chi li circonda, soprattutto i bambini. Questo perché, in alcune situazioni, non sanno come comportarsi.

Infatti nei più piccoli è importante che abbiano un’influenza molto buona, da parte delle persone che dovrebbero crescerli ed educarli.

Questo è il caso del cucciolo di boxer, che era arrivato nella sua nuova abitazione da pochi giorni. Si stava adattando e soprattutto stava cercando di capire cosa doveva fare e come comportarsi.

CREDIT: YOUTUBE

I suoi amici umani ad un certo punto, hanno deciso di fargli conoscere il coniglio che viveva nell’abitazione di un vicino. Però, nessuno di loro credeva che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Infatti la famiglia umana è riuscita a riprendere tutta la scena.

In un primo momento, i due animali si stavano conoscendo e giravano su se stessi. Il cagnolino voleva solo giocare con il suo nuovo amico peloso.

La clip virale del cucciolo di boxer e del coniglio

CREDIT: YOUTUBE

Pochi minuti dopo il primo incontro, è accaduto qualcosa di incredibile. Questo perché il cucciolo ha iniziato ad imitare il coniglio, in tutti i suoi comportamenti.

Ebbene si, ad un certo punto il cane ha iniziato a saltellare per tutta la stanza. La famiglia per fortuna è riuscita a riprendere tutta la scena. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip dura circa 8 secondi, ma in questo poco tempo il piccolo a quattro zampe ha conquistato il cuore di migliaia di persone. Infatti il filmato ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in poche ore. Per tutti è stato bellissimo vederlo.