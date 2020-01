La terribile esperienza di Riley con il cucciolo che aveva appena adottato E' stata costretta a dover dire addio al suo cucciolo, dopo poche settimane

Diverso tempo fa, una donna chiamata Riley Peterson, ha deciso di adottare un cucciolo, in un negozio a College Station, in Texas. I due sin da subito avevano instaurato un legame speciale e la proprietaria del posto, quando è andata per portarla a casa, le ha detto che stava bene e che non aveva bisogno di nulla.

Poche settimane dopo averlo portato a casa, è accaduto qualcosa di davvero tragico, che ha sconvolto per sempre la vita della ragazza.

Il cucciolo, con il passare dei giorni, stava sempre più male ed ovviamente, Riley si è spaventata ed è proprio per questo, che ha deciso di portarlo dal veterinario.

Il medico, dopo averlo visitato e sottoposto a diverse analisi, ha scoperto che era affetto da un’infezione molto grave, che ormai era arrivata ad un punto terribile, non poteva fare nulla per salvarlo.

Per il cucciolo non c’è stato più nulla da fare. Ha perso la vita poche settimane dopo aver trovato la sua nuova famiglia. Riley ha pubblicato la sua storia sul web ed il suo post è diventato virale. Ha scoperto che molte altre persone hanno vissuto la sua stessa esperienza, con quel negozio.

I proprietari dell’attività sono stati denunciati e tutta la gente che è stata truffata ha chiesto loro un risarcimento. Secondo i documenti che sono stati resi noti, quelle persone non pensava al bene degli animali, ma solo ai loro profitti.

Otto mesi dopo aver iniziato questa battaglia, il negozio ha chiuso per sempre ed i titolari, sono diventati irrintracciabili. Per Riley questa è una vittoria, poiché altre persone non dovranno più vivere il dolore che ha vissuto lei. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’esperienza che questa ragazza è stata costretta a vivere, è stata terribile. Nessuno di noi riesce ad immaginare la sofferenza che ha vissuto nel dover dire addio al suo amato cucciolo.

Non comprate gli animali, ma adottate nei rifugi della vostra città!

