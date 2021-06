Il suo proprietario lo ha gettato dall'auto in corsa e Scout è rimasto paralizzato: in suo aiuto è accorsa la splendida Rachel

La storia del cagnolino Scout inizia nel peggiore dei modi. Il suo proprietario, non si saprà mai per quale motivo, ha deciso di sbarazzarsi di lui gettandolo dal finestrino della sua auto mentre era in corsa. I passanti che hanno assistito alla scena non riuscivano a credere ai loro occhi. Con quale coraggio una persona può aver fatto una cosa del genere ad una creatura tanto dolce?

Dopo averlo gettato dal finestrino, quella persona ha accelerato ed è svanita nel nulla. Il povero cucciolo, tramortito dall’impatto con il duro asfalto, è rimasto a terra immobile e ha iniziato a piangere come un disperato. Uno dei passanti ha detto:

Eravamo scioccati da quella scena. Abbiamo subito chiamato il controllo animali perché era ferito e aveva bisogno di cure urgenti.

I volontari di un rifugio si sono precipitati sul posto e hanno portato il cagnolino nella loro struttura. Il veterinario lo ha curato meglio che poteva, ma le sue zampe posteriori non si muovevano quasi più.

Scout è rimasto in un box di quel rifugio per circa due anni, ma le sue condizioni non miglioravano affatto. Era chiaro che non poteva stare insieme a tutti gli altri cagnolini, ma che aveva bisogno di cure e attenzioni speciali.

Una terapista per cani dolcissima di nome Rachel ha conosciuto la sua storia e ha deciso di intervenire per aiutare Scout.

Il lavoro di Rachel per Scout

Dopo averlo portato al veterinario, Rachel ha avuto la conferma che il suo nuovo amico a quattro zampe soffriva di una paralisi alle zampette posteriori. Riusciva a muoverle a malapena e ciò comportava dei grandi disagi.

La ragazza ha iniziato a fare con Scout dei percorsi di riabilitazione che oltre a far stare bene il cucciolo, hanno fatto in modo che i due legassero in una maniera indescrivibile.

Grazie ad una sedia a rotelle per cani, Scout è potuto tornare a correre al parco e a giocare con gli altri cagnolini.

Il messaggio di Rachel all’ex proprietario

La storia del cucciolo si è diffusa sul web e, naturalmente, in tantissimi si sono arrabbiati con il suo ex proprietario per ciò che gli aveva fatto. Rachel, tuttavia, ha deciso di lanciare un messaggio diverso. Queste le sue parole in una lunga e molto commovente lettera: