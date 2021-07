Meimei è stata trovata in gravi condizioni nel giardino di una casa, nascosta sotto una macchina: la sua trasformazione oggi è incredibile

Meimei è la gattina protagonista di questa storia. È stata salvata dalle strade della sua città, grazie all’intervento di una donna dal grande cuore. Quest’ultima l’ha trovata a vagare nel suo giardino, coperta riferite, magra e completamente disidratata. Aveva un odore sgradevole e stava perdendo tutto il suo pelo.

Credit: FACEBOOK / NUR HAMIZAH HAD

Guidata dal suo grande amore per gli animali, la buona samaritana non è riuscita a rimanere indifferente davanti una scena così triste. Ha subito attirato il felino verso la sua abitazione. Voleva dargli qualcosa da mangiare e rassicurarlo.

Grazie alle sue parole gentili, la donna è riuscita a capire che si trattava di una gattina ed ha deciso di chiamarla Meimei.

Credit: FACEBOOK / NUR HAMIZAH HAD

Nei successivi cinque mesi, quell’angelo straordinario si è preso cura di lei giorno dopo giorno, garantendole tutte le cure di cui aveva bisogno. La sua trasformazione è stata davvero incredibile.

Quando l’ho trovata si era nascosta sotto un’auto. Stava passando un brutto momento, aveva la pelle infetta, piena di ferite e molti altri problemi di salute. I suoi occhi erano tristi e quasi rassegnati, non potevo non aiutarla. Ho pensato subito che se sarebbe sopravvissuta, mi sarei presa cura di lei, riempiendola con tutto l’amore possibile.

La trasformazione della gattina Meimei

Dopo il salvataggio, la soccorritrice si è anche occupata di portarla dal veterinario, per fare in modo di capire esattamente di cosa avesse bisogno. Pesava malapena 2 kg, era malnutrita e la sua vita era in pericolo. Ma grazie alle cure costanti, a un pasto quotidiano e all’amore di questa incredibile donna, la dolce gattina è riuscita a riprendersi e oggi sta bene ed è finalmente felice.

Vive accudita nella casa amorevole della sua mamma umana, la sua morbida e bellissima pelliccia bianca è ricresciuta ed è la gattina più viziata del mondo!

Credit: FACEBOOK / NUR HAMIZAH HAD

La donna ha raccontato che ha ancora un po’ paura delle persone che non conosce. Ama mangiare e soprattutto fare lunghi sonnellini.

Vogliamo dire grazie a questa persona fantastica, che non è rimasta indifferente davanti ad un animale in difficoltà e che ha messo da parte tutto, per regalarle una seconda possibilità di vita.