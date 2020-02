La trasformazione della piccola Angel La trasformazione della piccola Angel e la sua nuova possibilità di vita..

Diversi mesi fa, i volontari di Sidewalk Special, sono venuti a conoscenza della storia di una dolce cagnolina chiamata Angel, che veniva trascurata da quelli che dovevano essere i suoi amici umani. Per questo, sono andati subito sul posto per conoscerla.

La scena che i ragazzi si sono trovati davanti è stata terribile ed indimenticabile. Per loro è stato scioccante vedere le condizioni in cui veniva tenuta questa cucciola.

Angel era magra e malnutrita. In più aveva la rogna su tutto il suo corpo, che aveva fatto cadere la maggior parte della sua pelliccia. Vederla è stato difficile e terribile per tutti.

Non potevano lasciarla ancora in quello stato e per questo, l’hanno presa e portata immediatamente nella loro clinica veterinaria. Visto il suo stato, non volevano crearle altri traumi portandola nel rifugio e per questo, sono riusciti a trovare una famiglia affidataria, disposta a tenerla, nel suo periodo di guarigione.

La prima sera di Angel nella nuova casa, è stata incredibile. Non riusciva a credere di poter dormire in un letto tutto suo ed infatti, ha iniziato a rotolare tutto il tempo nelle coperte.

I volontari non credevano di trovarle degli amici umani in fretta, ma già poche settimane dopo il suo salvataggio, una dolce famiglia si è fatta avanti per adottarla. Il loro desiderio era quello di poterle donarle la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.

Per questo, sono andati subito a conoscerla e tra loro è stato amore a prima vista. Hanno firmato subito tutti i moduli ed hanno portato via la cucciola. Ecco il video della sua storia di seguito:

Già dopo un mese, Angel ha avuto una trasformazione incredibile. Vive nella sua nuova casa, con delle persone che fanno di tutto per farla sentire amata e protetta. In più ha anche dei fratellini a quattro zampe, con cui giocare e trascorrere del tempo. Ha imparato diverse cose ed è anche molto educata.

