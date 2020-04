La trasformazione della piccola Molly La trasformazione della piccola Molly, la cagnolina che non ha avuto un inizio di vita molto semplice

La vita di alcuni cani, non è sempre facile, questo infatti è il caso di una dolce cagnolina chiamata Molly. E’ stata adottata quando aveva pochi mesi, ma quello che doveva essere il suo amico umano, non aveva la minima intenzione di prendersi cura di lei, anzi preferiva trascurarla e trattarla male.

Quell’uomo, ha anche tentato di toglierle la vita per ben tre volte. Non voleva più averla tra i piedi ed ha pensato, che quella era la soluzione più logica.

I volontari di Sidewalk Specials, appena sono venuti a conoscenza della sua storia, sapevano che non potevano far finta di nulla.

Per questo motivo, sono andati subito in quell’abitazione ed hanno chiesto al suo amico umano, di darla a loro. L’uomo, visto che non ne voleva più sapere, ha accettato immediatamente.

Molly, durante i suoi primi giorni nel rifugio era spaventata, ma i ragazzi sapevano che aveva bisogno di cure e di amore, per riuscire a far sparire tutti i suoi traumi.

Nel giro di poche settimane, è arrivata la trasformazione che tutti stavano aspettando. Era una cagnolina totalmente diverse. Amava correre e giocare con gli altri cuccioli a quattro zampe. In più, una dolce famiglia si è subito fatta avanti per adottarla.

Tra Molly e la sua nuova amica umana, è stato amore a prima vista ed i volontari erano al settimo cielo. Oggi la sua vita è completamente diversa, da quella che aveva prima e vederla è meraviglioso. Ecco il video della sua trasformazione di seguito:

La cucciola, ora, ha sempre il sorriso sul suo muso, ha un’amica umana disposta a fare di tutto per lei, un letto caldo su cui dormire ed un fratellino a quattro zampe, con cui poter giocare ogni volta che ne ha voglia.

Nessun animale dovrebbe subire tali atrocità. Per questo è fondamentale avvisare le forze dell’ordine, ogni volta che si vedono scene di maltrattamenti. Condividete il nostro messaggio con i vostri amici.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: La trasformazione di Ellie, intrappolata nel suo stesso pelo