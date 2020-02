La trasformazione della piccola Shimmer La trasformazione della piccola Shimmer, la cagnolina che aspettava solo di spegnersi..

Shimmer è una dolce cagnolina che non ha avuto una vita molto semplice. I volontari di Animal Aid Unlimited, quando sono venuti a conoscenza della sua situazione, sono partiti subito per cercare di aiutarla. Il loro unico desiderio era quello di mettere fine alle sue sofferenze.

La cucciola giaceva in un angolo della strada e non riusciva a muoversi, a causa della rogna che aveva ricoperto tutto il suo corpo, ma soprattutto per il dolore che le causava.

Uno dei volontari, per cercare di aiutarla, si è avvicinato a lei con molta calma e per conquistare la sua fiducia, le ha dato del cibo.

Shimmer ha subito capito che quella persona era andata lì per mettere fine alle sue sofferenze e per questo, sin da subito ha fatto vedere la sua dolcezza e la sua gentilezza. Infatti l’hanno potuta prendere e mettere in auto, con molta facilità.

Quando la piccola cucciola è arrivata nella clinica veterinaria, è stata sottoposta ad un’accurata visita medica. E’ proprio in quel momento, che è venuta fuori una triste verità. Era affetta da una rogna molto grave, che aveva ormai colpito tutto il suo corpo.

I volontari non avevano intenzione di mollare. Per questo hanno iniziato tutte le cure mediche di cui aveva bisogno. Sono partiti con degli antibiotici in via endovenosa ed anche con degli antidolorifici. La strada di Shimmer era lunga ed in salita, ma loro non avevano intenzione di mollare.

Dopo poche settimane, sono arrivati i miglioramenti che tutti speravano. La cagnolina ha avuto una trasformazione incredibile e tutti era molto felice. Il loro lavoro era stato premiato, quando hanno notato che la cucciola aveva iniziato a tirare fuori la sua personalità dolce e vivace. Ecco il video della sua storia di seguito:

Oggi, Shimmer vive ancora nel rifugio ed i ragazzi, stanno lavorando per cercare di trovarle una famiglia amorevole, disposta ad adottarla ed a donarle tutto l’amore e le cure di cui ha bisogno ogni cane.

Una storia bellissima, che ci ha commosso. Molto spesso l’amore riesce a fare dei miracoli…

