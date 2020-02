La trasformazione di Sooty La trasformazione di Sooty, che ha commosso il web

Il randagismo purtroppo è una piaga sempre più diffusa e riuscire a combatterla è un lavoro molto difficile, nonostante i disperati tentativi delle associazioni nate negli ultimi tempi. Oggi, proprio per questo abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Sooty, che ha commosso il mondo intero.

Viveva come randagio nelle strade in Sud Africa, la sua vita era molto triste, poiché riusciva a dormire sempre nello stesso punto, ma non trovava sempre del cibo per nutrirsi.

Aveva il terrore degli esseri umani ed in più, visto che non poteva essere lavato, aveva il corpo ricoperto di olio e delle ferite sempre aperte. I volontari di Sidewalk Special, quando hanno saputo della sua esistenza sono andati subito a salvarlo.

Quando sono arrivati sul posto, non è stato facile trovarlo, ma alla fine dopo aver girato per diverso tempo, sono riusciti ad individuarlo.

I ragazzi per conquistare la sua fiducia, ci hanno messo molte ore, ma alla fine sono riusciti a portarlo nel rifugio, per ricevere le cure di cui aveva bisogno.

Una volta portato nella clinica veterinaria, Sooty è stato sottoposto a diverse cure mediche ed anche ad un bagno caldo, per togliere tutto l’olio dal suo corpicino. Era malnutrito e disidratato ed in più, aveva bisogno di riconquistare la fiducia negli esseri umani.

Il lavoro che hanno svolto i volontari è stato lungo e faticoso, ma alla fine, sono riusciti nel loro obiettivo. La sua trasformazione è stata davvero incredibile. Ecco il video della sua storia di seguito:

Oggi Sooty vive con la sua famiglia, che fa di tutto per farlo stare bene ed in salute. E’ riuscito a guarire dalle ferite del passato e vederlo è meraviglioso. I suoi amici umani, lo stanno aiutando ad avere più fiducia in se stesso e negli altri.

Una storia bellissima, che merita di essere conosciuta ovunque. Condividetela con i vostri amici!

