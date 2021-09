Purtroppo non tutti gli animali riescono ad incontrare delle persone amorevoli sin da subito, alcuni sono costretti a vivere in situazioni davvero gravi. Questo infatti è il caso di una gattina chiamata Trudie, che ha vissuto da randagia per anni ed ha avuto anche un incidente terribile.

CREDIT: FACEBOOK

Storie simili sono molto più comuni di quello che si crede. Per questo è importante che tutti noi ogni volta che vediamo un animale in difficoltà, facciamo il possibile per aiutarlo.

La piccola Trudie per esempio, sin dal primo giorno in cui è venuta al mondo ha vissuto da randagia. Non ha mai avuto una famiglia e si è ritrovata da sola, a badare a sé stessa.

Nessuno sa cosa sia accaduto alla sua mamma, ma sicuramente anche la gatta ha vissuto una situazione difficile.

CREDIT: FACEBOOK

Le condizioni di Trudie sono peggiorate ulteriormente, quando mentre stava vagando per le strade della città alla ricerca di cibo, è stata investita da un camion.

I testimoni si sono resi conto in fretta che le sue condizioni erano molto gravi. Infatti hanno provato a prenderla, per portarla in salvo, ma i loro tentativi non hanno mai portato ai risultati sperati.

Il salvataggio di Trudie dopo l’incidente

La dolce gattina per 16 lunghi giorni è stata da sola, a soffrire dei dolori atroci, senza nessuno che poteva fare qualcosa per aiutarla. Ha continuato a vivere in strada, con la speranza che quella brutta esperienza, diventasse solo un ricordo.

Tuttavia, un gruppo di volontari hanno deciso di intervenire per aiutarla. Infatti dopo averla catturata, l’hanno portata nel loro rifugio e l’hanno sottoposta ad alcuni delicati interventi.

CREDIT: FACEBOOK

Trudie a causa dell’incidente ha perso un occhio, ma per fortuna ora sembra essere fuori pericolo. I ragazzi adesso stanno cercando la casa perfetta per lei, ma stanno valutando bene tutte le richieste. Anche questa cucciola merita di trovare una famiglia amorevole.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: