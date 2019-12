La triste esperienza del cucciolo La triste esperienza del cucciolo, che ha portato ad una gara di adozione.

“Mi chiamo Amanda Blecher e diverse settimane fa, mi sono ritrovata davanti una scena straziante, che non dimenticherò mai per il resto della mia vita. Era rimasta a piedi con la mia auto e stavo aspettando dei soccorsi, quando sul ciglio della strada, ho visto un cucciolo solo e spaventato.

Stavo per scendere, volevo salvarlo e volevo chiamare dei volontari per portarlo via, ma nel momento in cui ho aperto la porta, è accaduto qualcosa di tragico.

Ho visto un uomo arrivare di corsa verso il cucciolo e poco dopo averlo preso in braccio, lo ha sbattuto contro la mia auto. Non sapevo cosa fare, ero molto spaventata.

Ho deciso di chiamare subito le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto, pochi minuti dopo. Ho visto tutta la scena e l’ho detto. Infatti gli agenti, hanno subito arrestato il colpevole.

Il cucciolo, si era nascosto sotto la mia macchina. Non voleva uscire, poiché aveva molta paura. Era traumatizzato e non riusciva proprio a smettere di piangere. Io avevo il cuore a pezzi.

Il poliziotto, quando ha capito che era molto intimorito, ha preso la sua cena e con quest’ultima, è riuscito a farlo uscire. Lo ha preso in braccio ed ha cercato in tutti i modi, di fargli dimenticare ciò che aveva subito.

Il ragazzo è stato arrestato ed è stato accusato di maltrattamenti verso gli animali. Ha detto al giudice che aveva assunto delle droghe per la prima volta e non riusciva a capire bene cosa stava facendo. Il cucciolo, invece, è stato portato in un rifugio e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Il medico, dopo averlo visitato, ha scoperto che oltre ad essere impaurito, non ha riportato gravi traumi e che per fortuna era anche in ottima salute. Ho provato ad adottarlo, ma è troppo difficile, visto che ora la situazione è anche in mano alle forze dell’ordine.

Poco fa, però, ho saputo che il cucciolo ha ricevuto molte richieste, perché la sua storia è stata pubblicata sul web ed anche in televisione. Spero arrivi presto la famiglia perfetta anche per lui!”

