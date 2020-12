La triste storia del cane anziano che aspetta per mesi il proprietario

Questa è la storia di un cane anziano che ha dimostrato ancora una volta quanta lealtà possono dimostrare i nostri amici pelosi nei confronti della loro famiglia umana. Il povero cagnolino ha aspettato per mesi a casa il proprietario, che purtroppo era morto tempo prima. Ma questo il suo cuore non poteva accettarlo.

Fonte Pixabay

Ricky Bobby è un dolce cagnolone di 48 chili con tanti anni sulle spalle, che da qualche tempo viveva da solo in un’abitazione rurale chiusa e abbandonata che si trova in California, negli Stati Uniti d’America.

Come mai si trovava lì tutto solo soletto? Questa volta una storia d’abbandono non c’entra. Ricky Bobby è rimasto da solo quando pochi mesi fa il suo miglior amico umano è morto. Improvvisamente non aveva più una famiglia.

Fonte YouTube ABC News

Il cane non si è mosso da lì. È rimasto pazientemente ad aspettare il suo amico umano, sperando potesse tornare presto. E non ha mangiato nulla per tutto quel periodo: fortunatamente era abbastanza in carne per sopravvivere.

I volontari della ONG per animali Marley’s Mutts che lo hanno salvato hanno raccontato che l’animale era abituato a mangiare un hamburger al giorno. E dopo la morte è stato nutrito dai vicini di casa.

Fonte YouTube ABC News

Ovviamente in questo lungo periodo, il cucciolone è molto dimagrito. Recuperato, lo hanno portato in canile, dove segue un’alimentazione sana, fa movimento fisico ed è coccolato da tanti volontari.

Il cane anziano aspetterà per sempre il suo miglior amico umano

Ricky ha 13 anni e ha bisogno di trascorrere con serenità gli ultimi anni della sua vita. E al rifugio gli daranno tutto quello di cui ha bisogno.

Fonte YouTube ABC News

Il cane gode di ottima salute e secondo i volontari merita tanto amore. Come quello che ha sempre ricevuto dalla sua famiglia umana.