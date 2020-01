La triste storia della piccola Holly Holly la cagnolina abbandonata perché anziana..

Old Dog Home è un’associazione che aiuta animali in difficoltà della Georgia. Il tutto viene gestito da una ragazza chiamata Melissa. Diversi mesi fa, la giovane è stata contatta da un veterinario, per una cagnolina chiamata Holly. Doveva mettere fine alla sua vita, ma non riusciva a farlo.

Quello che doveva essere il suo amico umano, si era presentato nella clinica, dicendo che visto che la cucciola era anziana e malata, voleva sottoporla ad eutanasia.

Ovviamente questa è una procedura che viene usata solo in casi estremi, o nel caso in cui un animale stia soffrendo e non ci allsia soluzione alla sua situazione.

Holly, invece, oltre ad avere una piccola infezione, era in ottima salute. Era dolce e gentile. Desiderava solo essere amata. Proprio per questo il veterinario ha deciso di contattare Melissa. Voleva trovare un’altra soluzione.

La giovane, ovviamente, si è subito presentata nella clinica e quando ha incontrato il suo amico umano, gli ha chiesto le motivazioni dietro la sua richiesta. L’uomo, guardandola negli occhi, le ha risposto: “Non la voglio più. Non mi piace e voglio dedicare più tempo agli altri cani!”

La volontaria, da quel momento, ha capito che doveva agire in fretta e per questo, ha preso Holly e l’ha portata nel suo rifugio. Il medico l’ha sottoposta ad una cura antibiotica e già dopo poche settimane sono arrivati i suoi miglioramenti.

Ora vive in casa affidataria, ma Melissa dice che molto presto troverà la famiglia perfetta anche per lei. In passato la cucciola aveva avuto un amico umano, dolce ed amorevole, ma che purtroppo è deceduto.

Da quel momento nessuno ha voluto occuparsi di lei ed ha cambiato tre diverse case. E’ stato difficile, ma ora tutti sperano che la ragazza possa aiutare questa dolce cagnolina a trovare una famiglia amorevole che la abbandonerà mai più.

Una storia davvero commovente. Buona fortuna piccola Holly…

