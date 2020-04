La triste storia di Betsy La triste storia di Betsy ed il suo bellissimo lieto fine..

Il lavoro dei volontari non è affatto semplice, poiché mettono in pericolo la loro vita, per salvare quella dei cagnolini. Diversi mesi fa, un ragazzo chiamato Viktor Larkhill, ha salvato una cucciola chiamata Betsy, ma la sua situazione non era affatto semplice, per quello che aveva subito.

Era usata come cane di combattimento, ma visto che la sua natura non è mai stata cattiva ed aggressiva, veniva usata come esca.

Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, non hanno mai pensato al suo bene, ma solamente ai loro interessi. Infatti quando è stata trovata, era in gravissime condizioni.

Aveva delle ferite aperte su tutto il suo corpo ed il medico aveva paura che potesse arrivare una grave infezione. In più, doveva subire diversi interventi per riuscire a riprendersi.

Viktor sapeva che la sua situazione non era semplice e che forse non ce l’avrebbe fatta, ma insieme al medico, hanno deciso di fare il possibile per riuscire a donarle la seconda possibilità di vita che sognava.

La piccola Betsy è stata sottoposta a cure mediche per diversi mesi, ha subito otto interventi, ma alla fine è riuscita a riprendersi. Ha iniziato anche ad aprirsi con i volontari. Intorno a lei non aveva delle persone crudeli che volevano pensare solo ai loro interessi, ma aveva un gruppo di ragazzi, che volevano solamente aiutarla.

Durante questo periodo, una dolce famiglia si è fatta avanti per adottarla. I volontari, quando li hanno conosciuti erano felici, poiché loro avevano intenzione di fare il possibile per donarle la seconda possibilità di vita che sognava. Ecco il video della storia di seguito:

Oggi Betsy vive con i suoi nuovi amici umani, che fanno di tutto per farla stare bene. Amano portarla in giro, a fare lunghe passeggiate ed a correre in un ruscello vicino la loro abitazione. E’ amorevole e gentile, ogni giorno fa il possibile per ringraziare la sua famiglia, di ciò che fanno per lei.

I pit bull sono la razza che ha più difficoltà a trovare una famiglia, poiché hanno la nomina di essere cani aggressivi, ma questa storia è l’ennesima dimostrazione, che il cane cresce, come viene educato.

