La triste storia di Charlotte e Lucy La triste storia di Charlotte e Lucy ed il loro bellissimo lieto fine..

Charlotte e Lucy, sono due piccole randagie, che vivevano in un quartiere. Erano molte conosciute e la gente del posto, faceva sempre il possibile per cercare di dargli qualcosa da mangiare o un posto caldo in cui potersi rifugiare. Entrambe infatti, erano molto felici di ciò che avevano.

Un giorno, però, è accaduto qualcosa di terribile, che ha sconvolto tutta la gente e che soprattutto ha portato a gravi problemi per le cagnoline.

Era una mattinata proprio come tutte le altre e Charlotte e Lucy erano in giro per quartiere. Ad un certo punto, è arrivato un altro gruppo di randagi, che appena le ha visto, volevano rubarle il cibo.

Le piccole hanno provato a difenderlo con tutta la forza che avevano, ma quando l’altro gruppo di cani è andato via, si sono ritrovate a terra e non riuscivano più a muoversi.

La gente del posto, che ha assistito alla scena, ha deciso di chiamare i volontari di Animal Aid Unlimited ed i ragazzi, quando hanno saputo la situazione, hanno deciso di intervenire in fretta.

Quando sono arrivati sul posto, hanno trovato Charlotte e Lucy a terra, che non avevano nemmeno la forza di alzarsi. Avevano bisogno di cure urgenti. Infatti le hanno prese subito in braccio e portate nella loro clinica veterinaria.

Il medico, dopo averle visitate, ha scoperto che avevano diverse ferite ed in più una di loro, aveva anche il collo molto gonfio. Nonostante tutto, sono riuscite a superare anche il periodo difficile ed oggi, sono sane ed in salute, grazie all’amore ed alle cure mediche. Ecco il video della loro storia di seguito:

Adesso, Charlotte e Lucy sono ancora nel rifugio ed i volontari dicono che a breve inizieranno a fare gli annunci per la loro adozione. Il loro desiderio è proprio quello di trovare una famiglia disposta a prenderle entrambe.

E’ proprio vero quando si dice che l’amore e le cure, riescono a fare dei miracoli. Questo infatti, è il caso di queste dolci cucciole.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: La triste storia di Tank