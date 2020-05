La triste storia di Elias, il cucciolo che dopo 7 anni non ha trovato una famiglia Dopo sette anni, ancora nessuno si è fatto avanti per adottarlo. La triste storia di Elias

Molti dei nostri amici a quattro zampe che vivono nei rifugi, nella loro vita non hanno mai conosciuto l’amore. Questa infatti, è la triste storia di Elias, un dolce cagnolino, che nonostante fosse buono e gentile, non ha mai trovato nessuno che volesse portarlo via da quel posto.

Il cucciolo è stato salvato mentre viveva come randagio sulle strade della città. Non aveva mai conosciuto l’affetto o un luogo sicuro in cui vivere.

Infatti, quando è stato salvato da un gruppo di volontari, era felice. Era la prima volta che riceveva tutte quelle attenzioni e per lui, sembravano qualcosa di insolito e speciale.

In quel periodo, il cagnolino stava male ed era sull’orlo della morte. Infatti il veterinario, per riuscire a salvarlo, è stato costretto ad operarlo ed a tenerlo ricoverato per diverse settimane.

Una delle volontarie, Valia Orphanidou, nella sua vita ha cercato di far adottare quanti più animali possibili, ma nel caso di Elias, qualcosa è stato diverso.

La ragazza, quando ha pubblicato un suo appello sul web, ha notato che qualcuno, in un commento, aveva scritto: “Povero cane, è così brutto che nessuno lo vuole!” Solitamente, gli animali che non trovano una famiglia, hanno problemi molto più gravi del loro aspetto.

Infatti, Valia, non riusciva a crederci. E’ stata una scoperta davvero drammatica, sia per lei che per tutti i suoi amici. Da quando è stato trovato, sono trascorsi ormai sette anni ed il cucciolo vive ancora nel rifugio. Ecco il video della sua storia di seguito:

La sua felicità, svanisce ogni anno che passa e nonostante i disperati tentativi dei ragazzi di trovargli una famiglia, per lui non c’è stata ancora nessuna richiesta. Elias ha visto molti dei suoi amici a quattro zampe, andare via e per lui, questo è molto triste.

Tutti noi ci auguriamo che arrivi un lieto fine anche per questo cagnolino…