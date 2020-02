La triste storia di Richard La triste storia di Richard, il cane che aspetta la sua famiglia da ormai molti anni..

Richard è un dolce cagnolino, che in passato viveva in strada come randagio. La sua vita non era affatto semplice, poiché ogni giorno era difficile, per trovare qualcosa da mangiare o un posto caldo in cui poter dormire. Nessun cane merita di dover vivere in quello stato.

I volontari, quando hanno saputo la sua storia, sono andati subito sul posto per conoscerlo e per salvarlo. Non potevano lasciarlo solo anche loro.

L’hanno portato nel loro rifugio e dopo un’accurata visita dal veterinario, è emerso che doveva essere sottoposto ad alcuni bagni curativi, per disinfettare e medicare tutte le ferite che aveva sul suo corpicino.

In più, è venuto fuori che era malnutrito e disidratato. Per questo doveva essere sottoposto anche ad una cura antibiotica per riuscire a tornare ad essere in salute.

Poco dopo averlo portato via dalla strada e durante il suo percorso di guarigione, hanno provato a fare gli annunci per trovare una famiglia al piccolo Richard, ma nessuno ha mai telefonato.

I volontari avevano il cuore a pezzi, poiché da quel giorno ormai sono passati tre lunghi anni e nessuna persona si è mai fatta avanti per portarlo via. Dicono che questo cagnolino è molto dolce e stare vicino a lui, può aiutare in qualsiasi situazione.

Richard ama stare in contatto con le persone e soprattutto ama farli stare bene. Adora essere coccolato e sentire la protezione di un amico umano. Non ha avuto una vita semplice, ma nonostante tutto spera ancora in un lieto fine. Ecco il video della sua storia di seguito:

Per questo cagnolino, ancora non arriva una famiglia, ma tutti noi speriamo che qualcuno si faccia avanti il prima possibile per portarlo via dal rifugio.

Ogni cane merita una famiglia ed una casa calda in cui poter vivere. Adottate nei rifugi della vostra città!

