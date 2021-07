Delle persone orribili avevano abbandonato i 4 cuccioli in una scatola di cartone gettata nel bel mezzo del nulla

Questa è l’ennesima storia che parla della crudeltà umana verso i poveri animali. Alcune persone, che di umano avevano ben poco, avevano deciso di abbandonare 4 cuccioli appena nati, senza rendersi conto del fatto che quel gesto, in poche parole, significava condannarli ad una morte certa e sofferente in strada.

Credit: Love Furry Friends – Rescue Channel – YouTube

La vicenda è accaduta in Ucraina, ma ben presto ha fatto il giro di tutto il mondo. I volontari che hanno dovuto eseguire questo intervento di salvataggio, lo hanno definito come uno dei più strazianti mai visti. E vedendo il video e le foto del luogo dell’abbandono, unito ai dolcissimi musetti dei cagnolini, è facilmente intuibile il perché.

Alcuni passanti avevano notato una scatola di cartone posizionata sul ciglio di una strada di campagna in Ucraina. All’interno del box c’erano inizialmente questi 4 cagnolini appena nati, che non si sa per quale benedizione, usciti dalla scatola hanno deciso di restare sul campo, piuttosto che attraversare la strada.

Quelle persone hanno capito subito la gravità della situazione ed hanno deciso di contattare la Love Furry Friends, un’associazione di salvataggio animali del posto.

Ad arrivare per prima sul posto è stata la volontaria Olena Pyanov.

La scena che ho visto quando sono arrivata mi ha distrutto il cuore. Quelle povere creature si rotolavano nella spazzatura in cerca di qualche boccone di cibo avanzato. Stavano letteralmente morendo di fame e non avrebbero resistito a lungo.

I 4 cuccioli ritrovano la felicità

Credit: Love Furry Friends – Rescue Channel – YouTube

Olena e i suoi collaboratori hanno prelevato i 4 cuccioli e li hanno portati d’urgenza nella clinica veterinaria più vicina. Uno di loro li preoccupava particolarmente perché era così debole da non reggersi nemmeno in piedi.

Dopo una visita, il veterinario ha potuto constatare che le loro condizioni, fortunatamente, erano piuttosto buone.

Quando li ho visti all’inizio, credevo che stessero davvero troppo male. Erano deboli, magri e sporchi. Le analisi, però, per fortuna non hanno evidenziato particolari problemi o patologie.

Credit: Love Furry Friends – Rescue Channel – YouTube

Nel giro di qualche settimana, tutti e quattro i cagnolini sono tornati in piena forza e sono cresciuti bene. Non ci è voluto molto prima che tutti loro trovassero una casa amorevole dove godersi appieno una vita felice, insieme alle loro nuove famiglie.