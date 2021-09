Gli animali sanno prendersi cura degli altri come noi esseri umani magari non siamo in grado di fare. Non chiedono niente, ma si mettono sempre a disposizione. Come il Labrador adottato che alleva 7 gattini, dando una mano come meglio può a crescere questi piccoli felini rimasti orfani dopo la morte della loro mamma.

Rachel vive nel Regno Unito con Bertie, il suo cucciolo di Labrador di un anno. Da quando la donna si è offerta volontaria per una cucciolata di mici che avevano bisogno di una casa temporanea dopo la perdita della mamma, anche il cane ha deciso di dare una mano come meglio può.

La donna non si sarebbe mai immaginata che il cane sarebbe diventato un ottimo miglior amico di quei gattini bisognosi di tanto affetto e di cure. Eppure Bertie l’ha stupita mettendosi a disposizione della sua mamma umana e dei piccoli animaletti di cui si stava occupando.

Quando qualcuno ha trovato i gattini sul ciglio della strada avevano solo due settimane. E la mamma non c’era da nessuna parte. Queste persone di buon cuore li hanno subito portati al rifugio per animali di Battersea.

I gattini sono stati nutriti e visitati. Per fortuna stavano bene. Erano però troppo piccoli per cavarsela da soli e così Rachel ha deciso di dare una mano fino a quando non saranno forti per vivere nel rifugio ed essere adottati. E Bertie era al suo fianco in quella decisione.

Labrador adottato alleva 7 gattini: la sua storia commuove tutti quanti

La donna era felice della disponibilità del cane e del suo aiuto per prendersi cura di quelle piccole creature fragili bisognose di tutto.