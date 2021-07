Ragazzino di 11 anni si getta in piscina per salvare il suo cane Nitro: se non fosse stato per lui, sarebbe sicuramente morto affogato

Il protagonista della storia di oggi è un Rottweiler di 3 anni di nome Nitro. Sin da quando era soltanto un cucciolo, ha sempre avuto paura dell’acqua e non è mai riuscito ad imparare a nuotare.

Recentemente sul web si è diffuso un suo video e migliaia di persone in tutto il mondo si sono complimentate con il suo padroncino, per l’eroico gesto con cui ha salvato il suo migliore amico.

Matheus è un ragazzino di 11 anni e quando ha visto che Nitro era caduto nella piscina di un giardino di una villa di Serra, città del Brasile, non ha esitato ad intervenire per portarlo in salvo. L’intero salvataggio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione e quando è stato condiviso sui social network, nel giro di pochissimi giorni si è diffuso in ogni parte del mondo.

Il video del salvataggio di Nitro

Nel filmato si vede il cane fermo a fissare la piscina, quando improvvisamente perde l’equilibrio e cade nell’acqua. Nitro cerca di nuotare, ma inizia subito ad annaspare.

L’11enne, non appena vede la scena, inizia a correre e si butta in acqua completamente vestito.

Non sapevo cosa fare e mi sono buttato in acqua vestito. È un buon amico per me, ho pianto tanto con lui. Quando era finalmente asciutto ha iniziato a leccarmi, come se volesse ringraziarmi.

I veterinari hanno più volte spiegato che i cani sanno nuotare ma spesso si stancano e muoiono affogati per la stanchezza. Ci sono alcune razze, soprattutto quelle con la brachicefalia e il naso più schiacciato, che si stancano subito e non riesco a respirare bene. Sono razze che possono nuotare per brevi periodi di tempo.

Fortunatamente il cane Nitro ha potuto contare sull’aiuto del suo angelo custode. Il suo padroncino umano, non appena lo ha visto in pericolo, non ha esitato ad intervenire per salvarlo, proprio come il cane avrebbe fatto per lui.