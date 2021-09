Marley è la cucciola di pastore tedesco protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi. Una storia che scalda il cuore e che ci dimostra quanto possa essere straordinaria la natura.

La cagnolina è diventata famosa sul web, dopo che un video pubblicato dalla sua famiglia, è diventato virale ed è stato condiviso in ogni parte del mondo.

Dopo che i suoi proprietari hanno deciso di accogliere un porcellino d’India nella loro abitazione, hanno subito voluto presentarlo alla “padrona di casa”. Avevano paura che non lo avrebbe accettato o che sarebbe accaduto qualcosa di irreparabile, ma conoscevano Marley e il suo grande cuore.

Non appena la cucciolona ha visto il nuovo membro della famiglia, ha voluto accoglierlo proprio come una bravissima sorella maggiore. Oggi i due animali sono diventati inseparabili e le loro immagini hanno conquistato il cuore di migliaia di utenti.

Condividono ogni cosa, dalla cuccia ai gustosi spuntini che la famiglia offre loro ogni giorno.

Da quel momento, Marley si è mostrata amorevole anche con gli altri animali di famiglia. In alcuni video pubblicati sui social network, la cucciola è stata ripresa mentre si comporta gentilmente con gli anatroccoli e permette perfino loro di salire sulla sua testa!

Adottiamo spesso animali con bisogni speciale, che senza il nostro intervento non avrebbero alcuna possibilità di sopravvivenza. Ci fa stare bene e ci fa sentire di avere uno scopo nella vita. Ma devo ammettere che senza il contributo indispensabile del nostro cane, le cose non sarebbero così perfette. Lei capisce i loro bisogni e cerca di proteggerli da ogni pericolo. Li aiuta a crescere, a capire come nutrirsi e a ritrovare il sorriso. Siamo fieri che tutto il mondo abbia avuto modo di vedere che essere speciale abbiamo la fortuna di avere nella nostra vita.