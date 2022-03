Labrador rischia di affogare in acqua, proprietario si getta per salvarlo

Quando si dice non togliere mai gli occhi di dosso dal tuo cane. Soprattutto se stai giocando in acqua con lui e pare sia la prima volta che il cucciolo mette piede in quello specchio di acqua. Lo sa bene il proprietario di un Labrador che rischia di affogare in acqua, mentre sta giocando con altri due amici pelosi e la sua famiglia di umani. Il proprietario si è gettato per portarlo in salvo.

Fonte foto da video su TikTok di abbyprophetlily

Prophet è un cane di razza Labrador di 11 anni. Stava giocando insieme alla sua famiglia umana e ai suoi due amici pelosi, un Labrador e un cane che sembra un Pastore Tedesco, di nome Abby e Lily. All’improvviso tutti si sono accorti che stava per annegare.

Il proprietario ha infatti lanciato un bastoncino in acqua. Subito i tre cuccioli si sono lanciati all’inseguimento sguazzando nell’acqua di un lago. Abby e Lily sono subito usciti dall’acqua per raggiungere la riva e tornare all’asciutto, mentre Prophet ha avuto qualche problema.

Prophet lanciandosi in acqua e non avendo evidentemente esperienza con questo ambiente ha bevuto troppa acqua nel tentativo di afferrare il bastoncino. Non riesce più a venire fuori dallo specchio d’acqua al contrario di Abby e Lily.

Subito i due amici pelosi si accorgono che qualcosa non va. E rivolgono i suoi pensieri al cucciolo rimasto in acqua. Intanto i proprietari continuano a tenere sotto stretto controllo la situazione e quando si accorgono che da solo non ce la fa, si buttano in acqua per salvarlo.

Fonte foto da video su TikTok di abbyprophetlily

Labrador rischia di affogare in acqua, ma per fortuna lo salvano appena in tempo

Secondo quanto raccontato nel video pubblicato sul canale TikTok aperto per Prophet, Abby e Lily, il 23 dicembre del 2021, il cane è stato salvato appena in tempo. I proprietari hanno dovuto fargli la respirazione bocca a bocca.

Fonte foto da video su TikTok di abbyprophetlily

La visita successiva dal veterinario ha confermato che il Labrador sta bene. E andrà sempre meglio. Forse, però, non giocherà più in acqua.