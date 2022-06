L’adozione di Hal: il cane è stato adottato

Dopo tanto dolore, finalmente un po' d'amore per il povero cagnolino

Una bella notizia per tutti coloro che hanno seguito con apprensione le vicende di questo cane, che ha sofferto molto nella sua vita ma che ora può vivere circondato solo da amore e belle cose. L’adozione di Hal è la notizia più bella che potevamo darvi, perché la sua storia ha commosso tutti quanti. Ora ha una sua casa per sempre.

Non vediamo l’ora di condividere questa emozionante notizia… Hal è stato adottato.

Hallelujah, che tutti chiamano Hal, finalmente ha una famiglia amorevole e una casa per sempre, dopo aver vissuto un vero e proprio inferno in terra, come ha raccontato il Main Line Animal Rescue.

Hal è arrivato da noi dal Pennsylvania SPCA dopo che è stato trovato emaciato e legato a un albero, stava morendo per la fame. Era come uno scheletro che camminava, aggrappato alla vita. Con l’eccezionale cura e l’amore infinito del nostro staff e dei volontari, ha iniziato a prosperare.

Il cane è stato trovato in fin di vita, ma con una voglia di vivere incredibile. I volontari si sono presi cura di lui giorno dopo giorno e dopo un mese la sua trasformazione è stata decisamente incredibile.

Abbiamo visto la speranza ritornare nei suoi occhi a ogni chilogrammo che ha preso. Sapeva di essere amato e al sicuro, e si è visto. Davanti ai nostri stessi occhi, abbiamo visto Hal diventare quello che era Hal: un cane grosso, goffo, grasso, con la testa bloccata che AMAVA ogni persona e cane che ha incontrato!

L’adozione di Hal è la più bella notizia che leggerai oggi

La sua nuova mamma lo ha visto sui social media quando è arrivato così emaciato e ci ha mandato un messaggio che lo voleva appena fosse stato in grado di essere adottato.

Subito la donna ha presentato domanda e quando Hal stava meglio è andata a conoscerlo con i figli e il suo cane.