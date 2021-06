Avreste mai pensato che un cane e un alce potessero diventare amici per la pelle? Questo è proprio quello che è successo nel Maine, negli Stati Uniti D’America. Una donna di nome Shannon Lugdon, uscendo in giardino si è ritrovata davanti ad una cucciola di alce che è stata poi ribattezzata con il nome di Maggie. Ma questo strano ritrovamento non è la cosa più strana successa in quei giorni.

Credit: Shannon Lugdon – Facebook

Chiunque abbia un minimo di conoscenza di questi straordinari animali selvatici, sa che la cosa migliore da fare quando ci si ritrova davanti ad essi, è ignorarli e lasciarli in pace. Non solo perché potrebbero innervosirsi e diventare aggressivi se si sentono minacciati, ma anche per la loro salute e per la loro tranquillità.

L’alce che Shannon si è ritrovata nel giardino era solo una cucciola di pochi giorni di vita, quindi innocua, ma la donna non sapeva se nei paraggi potesse trovarsi anche la madre. E allora sì che sarebbero stati dolori.

Chiedendo informazioni al centro di assistenza della fauna selvatica, gli esperti hanno consigliato alla donna di lasciarla libera. Le hanno detto che probabilmente la sua mamma sarebbe tornata presto a riprenderla.

Due volontari si sono diretti sul posto e hanno aiutato Shannon a portare la piccola alce nei pressi del vicino ruscello. Poi, hanno detto che era meglio non avvicinarsi più a lei per le successive 24 ore, in modo che la sua mamma si sentisse tranquilla e potesse tornare da lei.

L’amicizia tra Maggie e Leo

L’indomani mattina, Shannon ha scrutato il paesaggio intorno a casa sua e la piccola Maggie non si vedeva da nessuna parte.

Ho pensato che la sua mamma fosse tornata a prenderla e che fossero tornate a casa loro in tranquillità. Così ho fatto uscire il mio cane Leo per fare i suoi bisogni.

Dopo pochi istanti, la piccola Maggie è sbucata di nuovo fuori e si è avvicinata al suo cagnolino. Con grande stupore di Shannon i due si sono mostrati subito grandi amici. Hanno iniziato ad interagire e giocare insieme come se si conoscessero da sempre.

Maggie è stata infine portata al Maine Wildlife Park, dove può crescere in sicurezza e incontrare altri alci! Le auguriamo buona fortuna e siamo così felici che questa famiglia, insieme al cane Leo, si sia preso così cura di lei.