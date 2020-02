L’amicizia nata tra Tito e Penny L'amicizia nata tra Tito e Penny, che ha stupito le loro famiglie..

Tito è un dolce procione, che vive con la sua famiglia umana. E’ molto legato a loro, poiché ogni giorno si prendono cura di lui e fanno di tutto per farlo stare bene. Da poche settimane sul web, gira un video di questo cucciolo, che gioca con un dolce labrador nero, chiamato Penny.

Questo dolce animale, ha una personalità vivace e socievole, infatti il suo amico umano, ne è molto orgoglioso ed ama vederlo giocare e divertirsi.

Pochi giorni fa, l’uomo ha invitato a casa Penny, per farlo giocare con il piccolo Tito, ma ciò che è accaduto ha lasciato tutti a bocca aperta.

I due, inizialmente, si stanno divertendo a correre e giocare nel giardino, ma poco dopo, il procione, decide di andare a fare un giro in piscina, per giocare nell’acqua.

Il cane, inizialmente, ha paura di entrare e Tito, fa di tutto per poterlo aiutare a fidarsi di lui. Prima mette una zampetta per controllare la temperatura e subito dopo di getta in piscina per fargli capire che tutto sarebbe andato bene. Voleva farlo entrare a tutti i costi.

Penny, quando capisce che non c’è nessun pericolo, si tuffa in acqua ed inizia a divertirsi anche lui, proprio come il suo amico procione. Gli ha perfino fatto fare un giro sulla sua schiena.

L’amico umano, nel vedere quella scena è rimasto stupito ed è proprio per questo che ha deciso di girare la clip. Voleva far vedere al mondo, la sorprendente amicizia, tra il suo cucciolo ed il cane. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Vedere queste immagini, è davvero meraviglioso, poiché sono l’ennesima dimostrazione che non importa le differenze, gli animali possono fare amicizia lo stesso e creare un rapporto speciale.

