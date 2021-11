Bridget ha accolto in casa Lily come suo cane da assistenza e non si aspettava che lei avrebbe aiutato anche la sua cagnolina Kinley

La storia che vogliamo raccontarvi oggi parla della straordinaria amicizia tra due cagnoline di nome Kinley e Lily che, da quando si sono conosciute, sono diventate praticamente indispensabili l’una per l’altra. A raccontare tutto è stata Bridget Evans, la mamma adottiva di entrambe, che si gode ogni giorno le gag e le coccole che le due cucciole si scambiano sempre. Leggete qui di seguito il racconto e, se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Siamo convinti che potrete regalare loro un grande sorriso.

Partiamo con il raccontare chi è Kinley. Lei è un’amorevole cagnolina che, purtroppo, ha perso l’udito quando era molto piccola, a soli 6 mesi di vita. Da allora non riesce a sentire nulla e ci sono dei momenti in cui si innervosisce poiché non riesce a capire bene cosa le stia capitando attorno.

Grazie all’aiuto di Bridget, la sua mamma adottiva, Kinley ha comunque vissuto un’esistenza felice, ma la svolta vera è stata quando nella sua vita è arrivata Lily.

Lily è un’altra cagnolina che Bridget ha accolto in casa come suo cane da assistenza. Bridget, infatti, è disabile ed è costretta sulla sedia a rotelle ormai da diversi anni.

Ciò che è capitato è che Lily è diventata automaticamente un cane guida anche per Kinley. Le due cucciole hanno stretto un legame eccezionale fin da subito e sono diventate indispensabili l’una per l’altra.

Kinley e Lily sempre pronte per una passeggiata

L’ingresso di Lily nella sua nuova casa non poteva andare meglio di così. Il suo addestramento le aveva insegnato esattamente cosa fare in ogni situazione di potenziale pericolo per Bridget. Ma sembrava sapere da sola cosa fare per aiutare anche sua sorella Kinley.

La magia vera e propria avviene quando arriva l’ora della passeggiata. A raccontare ciò che accade ogni volta, è stata la stessa Bridget.

Quando dobbiamo uscire, spesso succede che Kinley sta facendo un pisolino. Se la chiamo non mi sente, poverina, ed io non posso andare da lei a chiamarla. Quindi dico a Lily di andare a chiamarla e lei esegue subito.

Vedere il video di Kinley e Lily è un vero spettacolo. La cucciola Lily corre e sbatte il suo muso per due volte su quello di Kinley. Kinley in quel momento capisce perfettamente che è ora di uscire e si alza in un decimo di secondo. Insieme sono davvero eccezionali.