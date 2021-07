Una vicenda straziante è avvenuta poco tempo fa. Purtroppo una persona crudele e malvagia, ha abbandonato due cucciole chiamate Gina e Jessie in mezzo la strada e sotto la pioggia. Se i volontari non fossero intervenuti in fretta avrebbero perso la vita dopo poco tempo.

CREDIT. FACEBOOK

Un episodio drammatico che ha spezzato il cuore di tutti. Per fortuna grazie all’intervento dei volontari, le cagnoline ora non sono più in pericolo.

Era un giorno come un altro per i ragazzi di Love Fury Friends, erano nel loro rifugio ed erano impegnati ad occuparsi di tutti i cani che avevano salvato poco tempo prima.

Ad un certo punto però, hanno ricevuto una segnalazione da parte di una donna del posto che li avvisava della grave situazione in cui si trovavano le 2 cucciole. Erano sole, tristi e in pericolo. Non potevano sopravvivere ancora per molto tempo.

CREDIT: FACEBOOK

Per questo, i volontari sono andati in fretta sul posto. Il loro unico scopo era solo quello di aiutarle e di donare ad entrambe un posto sicuro in cui poter vivere.

Gina e Jessie nonostante la triste esperienza che stavano vivendo, si fidavano ancora degli esseri umani. Infatti i volontari sono riusciti a prenderle nel giro di pochi minuti.

Il lieto fine di Gina e Jessie

CREDIT: FACEBOOK

Subito dopo, le hanno portate nel loro rifugio ed hanno fatto il possibile per aiutarle a guarire. Le hanno sottoposte prima ad un bagno caldo e dopo ad una visita medica.

Avevano bisogno di alcuni trattamenti, ma nonostante tutto erano in buone condizioni. I volontari erano sicuri che si sarebbero riprese nel giro di pochi giorni.

Anche questa vicenda, per fortuna, ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Gina e Jessie hanno trovato una famiglia amorevole disposta ad adottarle insieme. Vederle adesso è davvero bellissimo, perché sono sane, felici e in ottima salute!