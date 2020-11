Oggi vi vogliamo raccontare la storia di una cagnolina di nome Dory. La dolce cagnetta di soli 8 mesi e mezzo ha da sempre avuto un carattere molto amichevole. Basta che lei incontri qualcuno sul suo cammino e subito gli fa capire che vuole giocare e interagire con lui. Non importa che sia un umano o un suo simile, basta che la assecondi nella sua voglia di divertirsi.

Credit: INSTAGRAM / THE.DORY.STORY

Come raccontato dal suo padroncino, la cosa più divertente capita quando lei incontra qualcuno che, invece, non ha tempo o intenzione di giocare insieme a lei. Diventa in un attimo triste, glielo si legge negli occhi. Fortunatamente, la sua dolcezza fa sì che ciò non capiti quasi mai.

Recentemente, la famiglia di Dory si è trasferita in una nuova casa. Dopo aver concluso il trasloco, tutti si sono messi in giardino per rilassarsi un po’ e per godersi la bella giornata. Improvvisamente, l’attenzione della cucciola è stata richiamata da qualcosa che nessuno della famiglia si sarebbe aspettato che spuntasse fuori così all’improvviso.

La nascita dell’amicizia tra Dory e Tasso

Credit: INSTAGRAM / THE.DORY.STORY

Eravamo seduti in giardino a rilassarci, quando un barboncino ha infilato la testa in un buco della staccionata. Ci guardava incuriosito ma allo stesso tempo sembrava felice. Ci ha messo del buon umore perché sembrava proprio che volesse darci il benvenuto nel nuovo quartiere e che volesse fare la nostra conoscenza.

Indovinate chi è stata la più felice nel vedere quello che era appena successo? Dory ovviamente, chi altro sennò? La cagnolina è andata di corsa verso di lui e l’ha riempito di feste. Il barboncino, di tutta risposta, era altrettanto contento.

Credit: INSTAGRAM / THE.DORY.STORY

I due amici a quattro zampe, da quel momento hanno stretto un’amicizia indissolubile. Ogni volta che Dory usciva di casa, andava dritta verso il buco e, spesso e volentieri, c’era lì Tasso ad attenderla.

I padroncini della cagnolina, divertiti dalle loro gag, hanno iniziato a girare dei video e a caricarli sui social network. È così che i padroncini di Tasso sono venuti a conoscenza delle visite fuggiasche che il loro cane faceva nel cortile dei vicini.

Dopo qualche giorno, gli amici umani di Dory hanno deciso che era arrivato il momento di fare la conoscenza dei genitori di Tasso. Vedendoli giocare insieme, le due famiglie hanno stretto a loro volta una bella amicizia. Un’amicizia che è stata in grado di superare ogni “limite”.