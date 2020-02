L’amore di Dayton per i cavalli L'amore di Dayton per i cavalli, che ha colpito il mondo intero

Dayton O. Hyde è un uomo che ha vissuto la maggior parte della sua vita facendo di tutto per salvare quanti più animali possibili. Un giorno si è trovato davanti una scena e da quel momento, ha deciso di cambiare il destino di tutti i cavalli che ha incontrato.

Era un giorno come un altro, per l’uomo che era andato nel Nevada per comprare del bestiame per la sua fattoria. Non lo aveva mai fatto e quel giorno ha deciso di affrontare quel viaggio.

Quando è arrivato in quel posto, Dayton si è trovato davanti una scena scioccante, che ha cambiato per sempre la sua vita.

In un prato c’erano più di quattro cento cavalli in condizioni orribili e la maggior parte di loro stava per perdere la vita, per la situazione in cui si trovava.

L’uomo non poteva permetterlo e per questo motivo, invece di comprare il bestiame, ha deciso di comprare quegli animali e di donargli la vita che meritavano.

Per questo motivo, Dayton ha aperto una prateria, chiamata Black Hills Wild Horse Sanctuary, con più di cinque cento ettari di terreno, che hanno permesso a tutti gli animali di girare liberi per il prato e di avere la vita che meritavano.

Purtroppo, l’uomo ha perso la vita a novantatre anni, nel 2018. La sua storia è stata raccontata anche in diversi documentari. Milioni di persone si sono complimentate con lui per ciò che aveva fatto per quei cavalli. Ecco il video della storia di seguito:

Nonostante Dayton non ci sia più, oggi ci sono ancora delle persone, disposte a portare avanti il suo progetto ed il lavoro che ha fatto per questi animali.

Una vicenda che ci ha riempito il cuore, l’amore di quest’uomo per gli animali era indescrivibile e poterne parlare per noi è incredibile.

