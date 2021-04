L’animale sembra un pipistrello, ragazza si ferma a soccorrerlo poi capisce il suo errore

Quell’animale sembra un piccolo pipistrello. La ragazza lo aveva trovato in mezzo alla strada. E anche se non aveva un aspetto molto rassicurante si è fermata per poterlo soccorrere. Sapeva che era in difficoltà e non le importava che animale fosse: il suo unico intento era dargli una mano e portarlo in salvo da quella situazione di pericolo.

11 anni fa Alesha Brandt non pensava che Meeps avrebbe passato la notte. La figlia della donna aveva visto qualcuno che si sbarazzava di quell’esserino dal finestrino dell’automobile.

Quando l’ha raccolto sembrava un piccolo pipistrello. Invece era un povero cane impaurito. Arrivato a casa gli hanno fatto un bel bagnetto: era malnutrito e il suo occhio era danneggiato in maniera irreparabile.

Quando la donna è arrivata a casa quel giorno di 11 anni fa insieme alla figlia ha portato Meeps dal veterinario. E da allora si sono presi cura di lui: anche se gli mancano un occhio e una zampa e se un timpano è andato, oggi è il capo della famiglia.

Il suo aspetto è decisamente anomalo: sembra più un pipistrello. Non ha mai avuto peli sulle orecchie, ha la pelle morbida e sembra avere le ali di un pipistrello. Ama mangiare banane e arance.

L’animale che sembra un piccolo pipistrello oggi vive felice nella sua casa per sempre

Meeps tollera suo fratello Krum, ma solo se ha freddo o se ha bisogno di coccole, altrimenti non lo vuole vedere. Il suo miglior amico è Lech, un Malinois.

È coraggioso e non si tira mai indietro: ha abbaiato a un idrante antincendio per 20 minuti pensando fosse un intruso in casa. Nessuno ha avuto il coraggio di dirgli la verità.

Ma Meeps adora più di ogni altra cosa la sua mamma umana.