I cuccioli sono mi migliori amici di donne e uomini, bambine e bambini. A ogni età sanno donare l’amore incondizionato. Lo sa bene questa donna anziana caduta e aiutata dai suoi cani. Dopo giorni trascorsi in casa da sola a causa dell’incidente, i suoi fedeli compagni pelosetti hanno fatto di tutto per poter trovare qualcuno che potesse aiutarla.

Fonte Pixabay

Due cucciolotti hanno dimostrato di amare alla follia la propria proprietaria di 76 anni che vive da sola a Peruíbe, sulla costa di San Paolo, in Brasile. E lo hanno fatto in un momento in cui la donna aveva un disperato bisogno del loro supporto.

Mentre si trovava in casa la donna è inciampata in una ciabatta, cadendo a terra. Non ha nessuno che si occupi di lei e nessuno si è preoccupato del fatto che per due giorni è rimasta a terra in casa, dolorante, senza cibo e acqua. Purtroppo si era rotta il femore.

Il cane nero e il cane color caramello non hanno mai lasciato la donna. Ma quando si sono resi conto che non poteva stare lì per terra ancora a lungo hanno fatto di tutto per uscire a cercare aiuto.

Visto che lei era incapace di muoversi e chiamare i soccorsi, i cani hanno iniziato ad abbaiare e a correre per casa con insistenza, finché uno dei vicini non ha notato lo strano movimento degli animali e ha chiamato per sicurezza la polizia.

Anziana caduta aiutata dai cani: interviene la polizia

Il caporale Rogério Lopes da Silva ha spiegato:

I vicini hanno notato che i cani erano molto agitati e abbaiavano molto. Siamo andati sul retro e abbiamo cercato di entrare.

Arrivati al cancello hanno sentito un sussurro di aiuto e hanno scoperto la donna a terra, portandola subito in ospedale.