Diverso tempo fa, i volontari dell’associazione Kolony Kats, hanno salvato una famiglia di gattini, ma uno di loro aveva qualcosa di diverso e speciale. Stiamo parlando proprio di Kurdoroy: il piccolo è venuto al mondo con una rara malformazione. Ha una faccia diversa dal solito, sembra che faccia l’occhiolino.

Tutto è iniziato quando un gruppo di ragazzi ha notato la gatta, che era in giro alla ricerca disperata di cibo. Hanno capito subito che era una randagia.

Loro volevano aiutarla, ma quando si sono avvicinati a lei, hanno notato che aveva le mammelle gonfie e per questo hanno capito che aveva dei cuccioli.

I volontari volevano salvare tutta la famiglia. Così per diversi giorni hanno cercato di conquistare la fiducia della gattina, per farli portare dai suoi figli.

I ragazzi sono riusciti nel loro obiettivo dopo poco tempo ed infatti alla fine, hanno trovato quattro cuccioli, nascosti in uno scatolone. Sembravano essere tutti in ottima salute.

Tra questi, però c’era uno dei piccoli, Kurdoroy, che aveva qualcosa di diverso dagli altri e sembrava che facesse l’occhiolino. Li hanno portati d’urgenza dal veterinario ed è proprio in quel momento che hanno scoperto la verità su di lui.

In realtà il gattino era nato con una schisi tra palato e naso che gli ha creato un labbro leporino. In più, aveva un’aftalmia, una rara patologia che causa la mancanza del bulbo e del tessuto oculare.

I ragazzi vista la situazione, erano molto preoccupati per lui, ma il medico li ha tranquillizzati dicendo che la sua condizione non gli causerà altri problemi e nemmeno potrà incidere sulla sua qualità e durata di vita.

Una notizia che ha riempito di gioia i suoi di tutti. Kurdoroy, adesso, proprio grazie alla sua particolarità è diventato molto famoso ed in molti si stanno facendo avanti per cercare di adottarlo. Ci auguriamo che trovi presto la famiglia perfetta per lui!