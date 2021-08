Il noto truffatore competitivo Tom Daley ha recentemente vinto una medaglia d’oro per la Gran Bretagna alle Olimpiadi di Tokyo. Negli ultimi giorni però si parla di lui sul web anche per un altro motivo. Il pubblico è rimasto totalmente colpito da come lo sportivo ha trascorso il suo tempo sugli spalti.

Credit: madawithlovebytomdaley – Instagram

Un hobby che lo appassiona da sempre e che gli ha permesso di rilassarsi tra una gara e l’altra.

Quando gli utenti lo hanno visto lavorare a maglia, si sono subito incuriositi. Così Tom Daley ha deciso di rivelare ciò su cui sta lavorando: vestiti per cani.

Ho fatto dei maglioni ai miei amici. Ieri ne stavo facendo un altro in piscina. Lol

Sulla pagina Instagram dedicata alle sue creazioni “madewhitlovebytomdaley“, il truffatore ha condiviso un album con tutte le sue adorabili creazioni. Le foto dei suoi amici a quattro zampe con indosso dei maglioncini fatti a mano proprio da lui.

Non diversamente dalla preparazione per le Olimpiadi, fare regali a maglia è un lavoro d’amore. In entrambi i casi, gli sforzi di Tom Daley hanno dato i loro frutti!

Chi è tom Daley

Thomas Robert Daley è un tuffatore e personaggio famoso britannico nato il 21 maggio del 1994.

Specializzato in più discipline di tuffo, è medaglia d’oro olimpica nella piattaforma da 10 metri sincronizzata maschile alle olimpiadi del 2020 e due volte campione del mondo nella piattaforma da 10 metri FINA, la prima volta nel 2009 all’età di 15 anni e di nuovo nel 2017.

È sposato con un regista produttore e sceneggiatore. Grazie alla maternità surrogata, nel 2018 i due sono diventati genitori per la prima volta.

Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 appena concluse, le immagini di Tom Daley che lavora a maglia, si sono diffuse sui social network. Migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo, si sono complimentate con il campione, per il suo grande cuore e per il suo immenso amore per gli amici a quattro zampe.

I molti hanno sottolineato che al mondo dovrebbero esistere più persone come Tom e che il tuffatore dovrebbe essere preso d’esempio dal mondo intero!