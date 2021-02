Una vicenda drammatica è avvenuta poco tempo fa. Un gruppo di volontari hanno trovato dei gattini abbandonati sul ciglio di una strada. Tra loro c’era Diddy, che era quello più piccolo e in condizioni più critiche. Ora si sta riprendendo e i ragazzi stanno facendo di tutto per cercare di aiutarlo.

CREDIT: INSTAGRAM

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per quelle persone. Erano uscite dal rifugio, per fare delle commissioni.

All’improvviso uno di loro, ha ricevuto la chiamata di un amico. Questo lo avvisava di aver visto dei gattini abbandonati. Erano in condizioni molto gravi e doveva intervenire in fretta per salvarli.

Nel sentire quelle parole strazianti, i volontari sono andati subito in quel posto. Però, la scena che si sono trovati davanti, è stata del tutto drammatica. I piccoli a quattro zampe avevano solo poche settimane di vita.

CREDIT: INSTAGRAM

Avevano bisogno dell’amore e delle cure che solo una madre sa donare, ma che loro non potevano ricevere. I ragazzi, per questo, hanno deciso di portarli in fretta nel loro rifugio. Il loro unico desiderio era che sopravvivessero e che potessero avere il lieto fine che desideravano.

Tra questi appunto, c’era il piccolo Diddy. Lui rispetto ai suoi fratellini a quattro zampe stava molto male. Inoltre, aveva anche una ferita grave ad un orecchio.

La strada per la guarigione di Diddy

CREDIT: INSTAGRAM

Dal momento in cui è arrivato al rifugio, i ragazzi hanno fatto di tutto per aiutarlo. Per cercare di fargli dimenticare il trauma dell’abbandono, lo hanno coccolato e gli sono rimasti sempre vicino. Non lo hanno mai lasciato solo.

Il gattino voleva ricevere solo amore ed affetto. Inizialmente era molto timido, ma da quando ha imparato a fidarsi di quelle persone, si è aperto ed ha mostrato a tutti la sua personalità vivace e gentile. Ecco il video della sua storia di seguito:

Al momento è ancora nel rifugio e piano piano si sta riprendendo da tutto ciò che ha subito. Per fortuna, è tornato a stare bene ed ha anche imparato fidarsi degli esseri umani. Tutti noi ci auguriamo che arrivi anche per lui, il lieto fine che tanto desidera.