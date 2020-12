Un evento tragico è avvenuto a Natale di quest’anno. Un uomo ha deciso di abbandonare il suo gatto Murray, dietro il rifugio, proprio durante una tempesta di neve. Uno dei volontari se ne è reso conto giusto in tempo, prima che il piccolo potesse perdere la vita, viste le basse temperature di questo periodo.

Un evento drammatico, che ha sconvolto i volontari, ma anche tutta la comunità. Le forze dell’ordine ora sono a lavoro, per trovare il responsabile di questo gesto crudele e malvagio.

Come abbiamo già detto in precedenza, il grave episodio è avvenuto il 25 dicembre, proprio il giorno di Natale. Uno dei ragazzi era andato nel rifugio di Blasdell Shelter, per dare il cibo ed i medicinali a tutti gli animali nel ricovero.

Ovviamente vista la giornata di festa, erano chiusi. Infatti era solo e fino a quel momento, non ha notato nulla di insolito.

Ad un certo punto, è andato nella parte dietro dell’edificio ed ha notato che c’era uno strano trasportino. Ha guardato all’interno ed è proprio a quel punto che il giovane ha fatto la drammatica scoperta.

C’era un gatto abbandonato. Quelli che doveva essere i suoi amici umani, hanno deciso di lasciarlo lì fuori, nonostante il maltempo e le basse temperatura. Per tenerlo al caldo, gli hanno lasciato solo due vecchi asciugamani.

La scoperta del volontario sul piccolo Murray

Il ragazzo non poteva lasciarlo da solo e in quelle condizioni. Infatti lo ha preso in fretta in braccio e lo ha portato dentro il rifugio. Per prima cosa gli ha dato dell’acqua e del cibo. Subito dopo ha cercato di capire se avesse un microchip.

Dai filmati di sorveglianza ha visto che un uomo con una macchina grande, lo ha scaricato. Ha allertato in fretta le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per trovare il responsabile di tale crudeltà.

Murray nel frattempo è ancora nel rifugio e al momento sta ricevendo tutte le cure e l’amore di cui ha bisogno. I volontari stanno anche facendo il possibile per fargli dimenticare il grave trauma che ha subito. Molto presto troveranno la famiglia umana perfetta anche per lui.