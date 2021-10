Hai mai visto delle nuvole a forma di cucciolo? E hai mai pensato, vedendole, che sono la dimostrazione lampante che tutti i nostri amici pelosi vanno in paradiso quando lasciano questo mondo? Da lassù continuano a proteggerci e a vegliare sulle loro famiglie umane, anche se non sono più accanto a loro.

Fonte video da YouTube di AVJ Astonishing SPIDERMAN

Tanti proprietari, purtroppo, hanno dovuto dire addio ai loro amati pelosetti. E sappiamo quanto sia doloroso dover salutare per sempre il proprio animale domestico. Ma sappiamo anche che dopo la morte ci aspettare sul ponte dell’Arcobaleno.

I nostri amati pets, che condividono tutto con noi, quando non sono più presenti su questa terra, non svaniscono del tutto. Rimangono a vegliare sulle loro famiglie, in un posto splendido riservato a queste anime pure passate ad altra vita.

C’è chi è convinto che non solo il ponte dell’Arcobaleno esista. E che qui i cani, nel loro personale paradiso, giocano, si divertono, non soffrono più e attendono la loro famiglia. Ma anche che da lassù sono in grado di vegliare su chi rimane quaggiù.

Proprio quello di cui sono convinte molte persone che credono nell’aldilà e in un mondo oltre la morte. Con le persone che abbiamo amato pronte ad aspettarci e a proteggerci a distanza, per fare in modo che nulla di male possa mai accaderci.

Le nuvole a forma di cucciolo sono un segno di questa presenza ultraterrena?

Spesso guardando il cielo capita di vedere delle forme nelle nuvole che si formano. E a volte vediamo proprio i nostri amati animali domestici che non ci sono più. Un segno che non ci lasceranno mai, nemmeno dopo la morte.

Se qualcuno dubita del fatto che i cuccioli vanno in paradiso dopo la morte, queste foto ne sono la prova inconfutabile.

Del resto sappiamo che i cani sono doni inviati dal cielo, angeli custodi che non smettono mai di amarci.