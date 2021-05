Le telecamere di sicurezza registrano il gesto di due soldati nei confronti di un povero cane affamato e fradicio

Due soldati si trovavano in strada quando all’improvviso si sono trovati di fronte a una scelta che ha lasciato tutti senza parole. Una telecamera di sorveglianza, infatti, li ha ripresi mentre si avvicinano a un cucciolo affamato e bagnato che è evidentemente in difficoltà, in una situazione davvero delicata. La loro reazione ha lasciato tutti senza parole.

Siamo ad Aparecida de Goiânia, in Brasile. Qui una telecamera di sorveglianza di un locale che vende carne ha catturato una scena commovente che ha fatto il giro del mondo. Protagonisti due soldati e un dolce cagnolino.

Il soldato Rafael de Oliveira e il sergente Anderson Sátiro si trovavano in strada in una giornata di pioggia intensa. Aveva appena finito di piovere e loro pattugliavano le strade del quartiere di Avenida Santana, nel settore del Retiro do Bosque quando si sono imbattuti in una creatura in difficoltà.

Le strade erano deserte, era ormai mezzanotte, ma sul marciapiede i soldati hanno trovato un esserino da aiutare. C’erano solo delle zampe disperate in ricerca di aiuto.

Quel povero animale giorno dopo giorno vagava per le strade alla ricerca di cibo. I soldati non sono rimasti indifferenti: faceva freddo, chissà da quanto non mangiava, aveva bisogno di una mano. E ne aveva bisogno al più presto.

I soldati aiutano il cucciolo affamato e bagnato incontrato in strada

Gli uomini hanno cercato del cibo e una coperta. L’hanno portata in un luogo asciutto.

Nel video si vede che all’inizio abbiamo messo la coperta attaccata al muro, ma in seguito ci siamo accorti che c’era acqua e che la coperta si sarebbe bagnata, siamo tornati e l’abbiamo messa in un luogo asciutto, insieme al cibo.

Di sicuro grazie alla diffusione di questa bella storia di solidarietà, quella povera cagnolina troverà presto la sua casa per sempre di cui ha bisogno.