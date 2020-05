Lecco, bambino aggredito da un cane: i carabinieri stanno indagando Lecco, bambino aggredito da un cane: tanta paura in strada

Un evento terribile è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio. Un bambino di soli dodici anni, è stato aggredito in strada da un cane. Secondo le prime informazioni che sono venute fuori, le sue condizioni non sono gravi e non preoccupano i medici. E’ stata portato in pronto soccorso, in codice giallo.

Una vicenda drammatica che ha spaventato tutta la comunità, ma soprattutto la famiglia della piccola vittima. Gli inquirenti, ora, stanno indagando sull’accaduto.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto in via Cesura, a Germanedo, un piccolo comune in provincia di Lecco. L’allarme è scattato intorno alle 17:45.

E’ stata proprio la gente del posto, che ha chiamato i soccorsi, dopo aver sentito le forti grida del piccolo nella strada. Sin da subito hanno capito che era accaduto qualcosa di brutto.

Sul posto è arrivata d’urgenza un’ambulanza, che ha portato immediatamente il dodicenne in ospedale, ma in codice giallo. Sembrerebbe che le sue condizioni non siano affatto gravi e si riprenderà in breve tempo.

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’accaduto, è arrivata anche una volante dei carabinieri, che ora sta indagando sul motivo per cui l’animale, lo ha aggredito. Vogliono capire come sia andata tutta la vicenda.

Sono stati momenti di panico e di paura per il piccolo, ma anche per le persone che sono andate a soccorrerlo. Tutti credevano che la sua situazione fosse molto più grave.

La dinamica, ora, è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e come sia stata possibile questa aggressione. Non è ancora chiaro se il cane sia un randagio, o se abbia una famiglia.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del bambino.