Ecco un’altra storia che ci dimostra quanto possano esser eodlci i nostri amici a quattro zampe. Spesso, nonostante abbiano subito i peggiori abusi, loro non perdono mai la voglia di scodinzolare. Il cane Totopo, il protagonista di questa vicenda, è la chiara dimostrazione di questo discorso. Leggi di seguito la sua storia e capirai.

Credit: ANIMAL HAVEN

Nei giorni scorsi abbiamo letto la storia del cane Julian. Il cucciolo apparteneva a un cacciatore che, prima di abbandonarlo, aveva deciso di sparargli un colpo di fucile al petto. Nonostante tutto il dolore che quel cagnolino aveva subito, ha accolto i suoi soccorritori scodinzolando, mostrandosi immensamente grato per il loro aiuto.

Quasi la stessa cosa è capitata con Totopo, un mix pitbull recentemente salvato dalle grinfie di una famiglia di Cancun, in Messico.

I volontari hanno appreso della sua difficile situazione e sono subito andati a controllare. Al loro arrivo, hanno visto questo cucciolo terribilmente emaciato, con le orecchie tagliate e attaccato a una catena così corta, che non gli permetteva nemmeno di sdraiarsi a terra a dormire.

Immediatamente il personale del rifugio ha suonato al campanello della casa e quelle persone hanno spiegato che era tenuto fuori per punizione, dopo che aveva inseguito un pollo.

Dopo aver nemmeno troppo insistito, la famiglia del cane ha acconsentito ai volontari di portare via il cucciolo. Era appena iniziato un lungo e difficile percorso di riabilitazione per quel cagnolino sofferente.

Totopo vuole una nuova vita

Credit: ANIMAL HAVEN

Il veterinario ha subito iniziato a curare Totopo per il suo pelo arrossato e per tutte le malattia di cui soffriva, tra cui la scappia e la tigna.

Vedendo le sue foto su internet, la direttrice di un rifugio di New York si è innamorata di quel cagnolino, ha deciso di portarlo via dal Messico e continuare ad aiutarlo negli Stati Uniti.

Non è chiaro per quanto tempo Totopo dovrà ancora lottare per tornare al massimo della sua forma. Ciò che è sicuro è che adesso ha al suo fianco elle persone che non gli fanno mancare nulla.

Credit: ANIMAL HAVEN

Teoricamente lui sarebbe disponibile anche per l’adozione, ma i volontari hanno spiegato che coloro che decideranno di prenderlo in carico, dovranno essere delle persone responsabili pronte a tutto pur di soddisfare i suoi bisogni e di farlo stare sereno.