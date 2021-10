Il nemico era finalmente a terra, così il cagnolino decide di vendicarsi di quell'orrendo collare che ha dovuto indossare per una settimana

Oggi vogliamo mostrarvi il simpatico un video di un cagnolino che ha deciso di mettere in atto la sua vendetta. C’è una cosa che gli amici a quattro zampe detestano più di tutte: il collare. Un antipatico cono che non permette loro di muoversi come vorrebbero e di guardare tutto ciò che accade intorno a loro.

Fonte: Riv & Reb/ YouTube

Solitamente però il veterinario decide di mettere l’odioso cono ad un cane, quando è necessario che l’animale non agiti un preciso punto che ha bisogno di tempo per guarire in modo corretto.

Questo cagnolino dal pelo color marrone, è stato recentemente sterilizzato. Il veterinario ha deciso di mettergli il collare elisabettiano, così da evitare che si strappasse via i punti o iniziasse a leccare la ferita.

Per una settimana, il cucciolone ha dovuto convivere con quell’odioso disagio e quando è arrivato il momento di liberarsi finalmente di quello strano cono, ho trovato il modo giusto per vendicarsi!

Il video del cagnolino arrabbiato con il collare

Arrivato il momento tanto atteso, il suo amico umano ha liberato il fedele amico a quattro zampe dal collare e poi lo ha adagiato su un tavolo da picnic.

Fonte: Riv & Reb/ YouTube

Le immagini diventate virali sui social network, mostrano una raffica di vento che fa cadere il collare a terra. Quando il cane vede il suo nemico in difficoltà, non esita ad intervenire e a “fargliela pagare“.

Il proprietario si rende conto di ciò che sta accadendo e si avvicina al cucciolo, ordinandogli di lasciare il collare nelle sue mani. Il cagnolino però si rifiuta e continua ad accanirsi contro quel cono, fino a riuscire ad aprirlo completamente. Era fatta! Si era vendicato di quell’odioso cono che lo aveva imprigionato per una settimana!

La sterilizzazione nei cani

Nonostante la grande diffusione delle campagne, soprattutto sul web, a favore della sterilizzazione degli animali domestici e anche dei randagi, molti proprietari rinunciano di questa scelta.

Fonte: Riv & Reb/ YouTube

Ma perché è così importante? La sterilizzazione è un intervento chirurgico che consiste nell’asportare una parte dell’apparato riproduttivo dell’animale. Quest’ultimo non potrà più riprodursi. Nel caso del maschio, parliamo di castrazione.

Oltre ad evitare la nascita di cuccioli indesiderati, che vanno poi ad incrementare abbandoni e randagismo, la sterilizzazione è importante anche per prevenire successive malattie del cane: