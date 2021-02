L’enorme falco affamato aveva afferrato con gli artigli il suo cucciolo: la reazione della quindicenne

La storia di oggi racconta la terribile disavventura vissuta da un cagnolino di razza yorkshire di nome Lulu e dalla sua padroncina, la quindicenne Cecilia Celis. Era un pomeriggio come un altro a Los Angeles e Cecilia era in casa da sola, mentre i suoi due cagnolini erano nel cortile a giocare.

Credit: Screenshot – Inside Edition – YouTube

Improvvisamente, la giovane ha sentito uno strano trambusto provenire dall’esterno, e i cagnolini abbaiare in maniera molto preoccupante.

Si sa, i cani non sono solo i nostri animali domestici, ma quando vivono insieme a noi, diventano una vera e propria parte della famiglia. Quindi, quando sono in pericolo, tutti noi ci preoccupiamo subito. Proprio per questo, sentendo quei lamenti, Cecilia si è precipitata subito fuori.

Quando ha aperto la porta, ha trovato davanti a se una scena a cui mai avrebbe voluto assistere. Un enorme falco affamato, era atterrato nel cortile e aveva agganciato il piccolo Lulu con i suoi affilatissimi artigli.

Credit: Screenshot – Inside Edition – YouTube

Il grande uccello voleva alzarsi in volo e portarlo via, ma il cucciolo stava lottando con tutte le sue forze per sfuggire alla terribile morsa del rapace. Tuttavia, la forza del falco era infinitamente maggiore rispetto a quella del cagnolino e Cecilia sapeva di dover fare qualcosa immediatamente, o il suo amico a quattro zampe non ce l’avrebbe mai fatta.

L’intervento di Cecilia per salvare Lulu

Cecilia inizialmente ha provato ad urlare contro il falco, con la speranza che si spaventasse e volasse via, lasciando la presa. Il primo tentativo, però, non ha funzionato. Anzi, l’uccello, ha tentato con ancor più veemenza a sollevare Lulu e a portarlo via in volo.

Successivamente, la quindicenne ha preso la prima cosa che le è capitata sotto mano, un cuscino da sedia da giardino, ed ha iniziato ad agitarlo come a voler colpire il perfido rapace. Dopo alcuni tentativi, alla fine il falco ha mollato la presa ed è volato via.

Credit: Screenshot – Inside Edition – YouTube

La brutta avventura, però, non era ancora finita. Infatti, gli artigli dell’animale avevano provocato un profondo taglio al collo del cucciolo. Di corsa, la giovane si è precipitata dal veterinario, che ha provveduto con urgenza a ricucire la ferita e a curare il piccolo Lulu.

Un pomeriggio, quello di Cecilia, pieno di paura, ma che fortunatamente si è risolto al meglio. Siamo sicuri che da quel momento, la quindicenne starà molto più attenta quando i suoi cagnolini giocheranno all’aperto.