L’esilarante video del cane Rocky: guardate cosa fa quando sente il suo papà russare

Il pastore tedesco è una delle razze più amate dagli esseri umani. Oggi vogliamo mostravi un video diventato virale sui social network e che ha come protagonista Rocky, un cane per l’appunto di razza pastore tedesco.

Il suo papà umano ha voluto riprendere col il suo telefonino, la reazione del cucciolone di fronte al suo fastidioso russare. Quando una persona russa infastidisce qualsiasi essere umano. Pensate allora quanto debba infastidire un amico a quattro zampe che ha il senso dell’udito più sviluppato rispetto al nostro!

Rocky e il suo proprietario vivono in simbiosi e condividono ogni cosa. Tuttavia, il russare è un qualcosa su cui entrambi devono lavorare. Nel video virale, l’uomo fa finta di addormentarsi e comincia a russare. Non appena il cucciolo sente lo strano rumore, reagisce in modo confuso, come se in quel momento non riesce a capire cosa stia accadendo.

Rocky è preoccupato e cerca di svegliare il suo papà, per avvisarlo. Inizia a leccargli la faccia e l’uomo fa del suo meglio per cercare di non scoppiare a ridere. Dopo un po’, Rocky decide di rassegnarsi a quel fastidioso rumore. Si accoccola teneramente al caldo corpo del suo amato papà e scuote la testa ogni volta che sente il rumore del russare.

Il suo orecchio si abbassa e non riesce a non brontolare!

La sua reazione esilarante ha divertito migliaia di persone e si è rapidamente diffusa in tutto il mondo. Ecco il video virale:

Rocky adesso è diventato una star dei social network ed è seguito, sul suo canale YouTube, da circa centomila iscritti! Ogni giorno lui e il suo proprietario pubblicano le loro avventure, facendo divertire il mondo del web!

In tanti hanno ringraziato la sua famiglia per aver condiviso il filmato. È sempre bello vedere queste immagini, in mezzo alle tante storie di maltrattamenti e abbandoni che siamo abituati a leggere ogni giorno!