Una triste notizia è stata diffusa sui social network nelle ultime ore. È morto Lucky, il pompiere a quattro zampe che faceva parte della squadra cinofila Liguria. In molti lo ricordano nelle immagini del terremoto che nel 2009 colpì L’Aquila o durante le operazioni di soccorso del crollo della Torre Piloti del Porto di Genova.

Credit: Facebook

Questo eroe a quattro zampe era sempre in prima linea insieme ai suoi colleghi e lavorava in modo instancabile per aiutare la sua squadra di umani a trovare persone scomparse o purtroppo senza vita sotto le macerie.

Credit: Facebook

Il suo collega Rocco Tufarelli ha pubblicato una foto del suo fedele amico e lo ha salutato per l’ultima volta.

Il vigile del fuoco ha anche ringraziato pubblicamente tutti coloro che si sono stretti intorno al suo dolore e anche chi ha pubblicato un pensiero speciale per il suo collega eroe.

Un post per il cane Lucky

Non ti conosco ma hai scritto con il mio ❤grazie Grazie Grazie Posted by Rocco Tufarelli on Friday, May 21, 2021

Lui mi ha insegnato a cercare uomini, io gli ho insegnato che non ci si deve mai arrendere. Gli ho insegnato che per un biscotto vale la pena scavare anche quando sembra tutto inutile, quando sembra che sotto le pietre non ci sia più nessuno da salvare. Altrimenti un pompiere non dovrebbe mai fare un passo verso il pericolo, se non fosse certo di poter salvare anche una sola vita.

Credit: Facebook

Ora devo andare amico mio e starò ad aspettarti: quando ci rincontreremo ricordati di mettere la divisa e il casco rosso da pompiere, così potremmo tornare a giocare insieme. E stavolta sarà per sempre. Lucky 💛.

Lucky sarà per sempre ricordato per il suo grande lavoro e per aver salvato la vita di tantissime persone. Un eroe a quattro zampe che merita un ultimo speciale pensiero e il saluto di tutto il suo paese. Buon ponte dell’arcobaleno.