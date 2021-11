Il protagonista della vicenda di oggi si chiama Levi, è un fantastico esemplare maschio di colore nero di Pastore tedesco, e insieme ai suoi collaboratori sta cercando di rivoluzionare il mondo scientifico. Grazie al suo incredibile fiuto, riesce a fiutare la malattia all’intestino semplicemente annusando le urine dei pazienti sospetti. Leggi di seguito la sua incredibile storia.

Per elencare tutte le capacità dei nostri amici a quattro zampe, non basterebbe una giornata intera. Tutti sanno quanto terapeutica sia la loro sola presenza. Riescono ad essere delle eccezionali guide per persone ipovedenti o con altre problematiche gravi. Sono degli ottimi compagni di lavoro per poliziotti o militari e riescono quotidianamente a salvare vite. Tanto per fare un esempio, basta pensare a quando, grazie al loro fiuti, riescono a trovare i dispersi sotto alle macerie dei terremoti o delle inondazioni.

Da qualche tempo, si sta sperimentando la loro presenza e il loro uso anche in campo medico e scientifico. Come? Vi starete chiedendo. Basta leggere la storia di Levi per capire di che si tratta.

Levi riesce a fiutare il tumore all’intestino

I primi esperimenti si stanno svolgendo per quanto riguarda i tumori all’intestino.

Attualmente, per verificare se un individuo è affetto da questa terribile malattia, è necessario effettuare un esame invasivo come può essere, ad esempio, una colonscopia.

Alcuni esperti, però, hanno pensato e capito che il fiuto di alcuni cani addestrati, potrebbero rilevare la presenza di alcune particelle tumorali direttamente dalle urine dei pazienti in questione.

Il K9 Medical Detection, ha detto:

Molte malattie e agenti patogeni emettono sostanze volatili (odori). Un’alternativa alle tecniche di screening molecolare e fisico è l’uso di cani da rilevamento medico per identificare questi composti organici volatili (VOC) rilasciati dai tumori. Addestrando i cani a rilevare questi odori specifici è possibile ridurre al minimo la diffusione della malattia e identificare prima i pazienti a rischio.

Il cagnolino Levi è in grado di rilevare con successo queste particelle tumorali nel 98,4% dei casi. Un risultato incredibilmente sbalorditivo.

Gli esperti pensano che questo sarà il futuro della diagnostica e che questa tecnica potrà essere utilizzata non solo per rilevare i tumori all’intestino, ma anche tutti gli altri tipi di malattie e patologie.